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Сегодня сработали все 10 согласованных гуманитарных коридоров, – Верещук

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Киев, Суббота 26 марта 2022 22:43
Сегодня сработали все 10 согласованных гуманитарных коридоров, – Верещук Фото: Ирина Верещук (УНИАН)
Автор: Антон Федорцив

Вице-премьер-министр – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук поделилась подробностями эвакуации мирных жителей 26 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал чиновницы.

Все согласованные гуманитарные коридоры сработали. За сутки удалось эвакуировать 5208 человек.

Больше всего людей эвакуировались из Мариуполя. В частности, 331 житель города собственным транспортом добрался до Запорожья. Туда же прибыло 4 тысячи человек, эвакуированных вчера из Бердянска.

"Из-за блокировки автобусов на блокпосте в Васильевке сегодня не могли проехать мариупольцы на частном транспорте. Искренне надеюсь, что завтра утром они смогут добраться до Запорожья", – заявила Верещук.

Также людей эвакуировали из сел Плесецкое, Севериновка, Красная Слобода, Ситняки, Рожев в Киевской области и Бородянки (351 человек). Еще 526 человек вывезли из Рубежного, Лисичанска, Попасной, Северодонецка, Горного и села Нижнее в Бахмут. В эти населенные пункты завезли 80 тонн гуманитарной помощи.

К слову, США выделят Украине дополнительные 100 млн долларов для гарантий гражданской безопасности.

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