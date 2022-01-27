Не сработала кнопка? Рада не поддержала увольнение главы Фонда госимущества

Так, за соответствующее постановление проголосовало 223 парламентария. При этом стоит отметить, что именно трех голосов не хватило для принятия решения и именно трое нардепов заявили, что во время голосования у них не сработала кнопка.

Вместе с тем, спикер Рады Руслан Стефанчук сначала заявил, что переголосования не будет, но после того, как депутаты начали жаловаться на то, что они отдавали голоса, но кнопка не сработала, он объявил 30-ти минутный перерыв, чтобы проверить систему.

В то же время ряд парламентариев призвали при обсуждении постановления отложить рассмотрение вопроса. Объясняя это тем, что Сенниченко должен присутствовать в зале и должен отчитаться о результатах своей работы.

Напомним, сегодня Рада начала пленарное заседание именно с рассмотрения увольнения Дмитрия Сенниченко с должности главы Фонда государственного имущества Украины.

Добавим, что сам Сенниченко уже писал заявление об увольнении по собственному желанию. Причиной он называл то, что после назначения в 2019 году он "ставил себе планку - два года".