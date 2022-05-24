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На спутниковых снимках видно, как на российские корабли в Крыму грузят украинское зерно

Фото: украинское зерно грузят на российские корабль (Maxar Technologies)
Автор: Роман Мирончук

На новых снимках спутников компании Maxar Technologies видно, как на российские суда в оккупированном Севастополе загружается украденное украинское зерно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

На опубликованных спутниковых снимках, датируемых 19 и 21, мая видны два грузовых корабля, которые ходят под российским флагом - "Матрос Позинич" и "Матрос Кошка". Они пришвартованы в порту Севастополя, и на них грузят зерно, которое сыпется из ленты в открытый трюм.

Спутниковые снимки Maxar Technologies

По данным сайта отслеживания судов MarineTraffic.com, оба корабля покинули порт: "Матрос Позинич", который плывет через Эгейское море в Бейрут, а "Матрос Кошка" все еще находится в Черном море.

В издании отмечают, что трудно сказать наверняка, загружается ли судно на фото украденным украинским зерном. Но оккупированный Россией Крым сам производит мало зерна, в отличие от богатых сельскохозяйственным производством украинских регионов Херсонской и Запорожской областей.

Напомним, российские оккупанты вывезли 300 тонн зерна из Запорожской области.

Мы также писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский призывает добиваться от РФ коридора для вывоза зерна.

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