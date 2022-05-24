На супутникових знімках видно, як на російські кораблі в Криму вантажать українське зерно

На опублікованих супутникових знімках, що датуються 19 і 21, травня видно два вантажних корабля, які ходять під російським прапором - "Матрос Позинич" і "Матрос Кішка". Вони пришвартовані в порту Севастополя, і на них вантажать зерно, яке сиплеться зі стрічки у відкритий трюм.

Супутникові знімки Maxar Technologies

За даними сайту відстеження суден MarineTraffic.com, обидва кораблі покинули порт: "Матрос Позініч", який пливе через Егейське море в Бейрут, а "Матрос кішка" все ще знаходиться в Чорному морі.

У виданні зазначають, що важко сказати напевно, чи завантажується судно на фото вкраденим українським зерном. Але окупований Росією Крим сам виробляє мало зерна, на відміну від багатих сільськогосподарським виробництвом українських регіонів Херсонської та Запорізької областей.