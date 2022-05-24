RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На супутникових знімках видно, як на російські кораблі в Криму вантажать українське зерно

Фото: українське зерно вантажать на російські корабель (Maxar Technologies)
Автор: Роман Мирончук

На нових знімках супутників компанії Maxar Technologies видно, як на російські судна в окупованому Севастополі завантажується вкрадене українське зерно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

На опублікованих супутникових знімках, що датуються 19 і 21, травня видно два вантажних корабля, які ходять під російським прапором - "Матрос Позинич" і "Матрос Кішка". Вони пришвартовані в порту Севастополя, і на них вантажать зерно, яке сиплеться зі стрічки у відкритий трюм.

Супутникові знімки Maxar Technologies

За даними сайту відстеження суден MarineTraffic.com, обидва кораблі покинули порт: "Матрос Позініч", який пливе через Егейське море в Бейрут, а "Матрос кішка" все ще знаходиться в Чорному морі.

У виданні зазначають, що важко сказати напевно, чи завантажується судно на фото вкраденим українським зерном. Але окупований Росією Крим сам виробляє мало зерна, на відміну від багатих сільськогосподарським виробництвом українських регіонів Херсонської та Запорізької областей.

Нагадаємо, російські окупанти вивезли 300 тонн зерна із Запорізької області.

Ми також писали про те, що президент України Володимир Зеленський закликає домагатися від РФ коридору для вивезення зерна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяКрим