На спутниковых кадрах показали последствия атак ВСУ по силам РФ на острове Змеиный

Обнародованы спутниковые кадры американской компании Maxar Technologies с видом на остров Змеиный, ныне оккупированный российскими войсками. На снимках, среди прочего, показан подбитый ВСУ и затопленный на прошлой неделе вражеский десантный катер "Серна".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Рядом с островом также демонстрируется еще один катер такого же типа и баржа с подъемным краном около затонувшего судна. Так, очевидно, уничтоженную "Серну" противник намеревался поднять со дна.
Снимки со спутника острова Змеиный с последствиями атак ВСУ по российским катерам (фото: Maxar Technology / cnn.com)
По информации спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука, в прошлое воскресенье помимо двух российских патрульных катеров типа "Раптор" пострадал десантный катер.
Оперативное командование ВСУ "Юг" публиковало видео, на котором 7 мая показано, как ракетой был уничтожен вертолет.
Видео: удары ВСУ по вражеским силам на острове Змеиный 7 мая
Также Братчук заявлял, что на днях горело российское вспомогательное судно "Всеволод Бобров", которое было отбуксировано с района Змеиного острова в оккупированный Севастополь в Крыму.
Тем временем РФ не подтвердила потерю ни одного из упомянутых кораблей.
Напомним, последние несколько дней в районе Змеиного активизировались боевые действия. Противник пытается закрепиться на острове, неся при этом значительные потери. Так, 6 мая стало известно о подбитии украинскими военными российского фрегата "Адмирал Макаров".
Добавим также, ранее военный эксперт Олег Жданов в интервью РБК-Украина рассказал, почему для России важен остров Змеиный.
К слову, в середине апреля в районе Змеиного в результате ракетной атаки серьезные повреждения получил российский крейсер "Москва", который впоследствии затонул. Российское руководство не сразу признало его потерю и до сих пор скрывает реальное число погибших моряков.
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