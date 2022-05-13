На супутникових кадрах показали наслідки атак ЗСУ по силах РФ на острові Зміїний

Оприлюднено супутникові кадри американської компанії Maxar Technologies з видом на острів Зміїний, нині окупований російськими військами. На знімках, серед іншого, показаний підбитий ЗСУ і затоплений минулого тижня ворожий десантний катер "Серна".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Поруч з островом також демонструється ще один катер такого ж типу і баржа з підйомним краном біля затонулого судна. Так, очевидно, знищену "Серну" противник мав намір підняти з дна.
Знімки з супутника острова Зміїний з наслідками атак ЗСУ по російських катерах (фото: Maxar Technology / cnn.com)
За інформацією спікера Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука, минулої неділі крім двох російських патрульних катерів типу "Раптор" постраждав десантний катер.
Оперативне командування ЗСУ "Південь" публікувало відео, на якому 7 травня було показано, як ракетою був знищений вертоліт.
Відео: удари ЗСУ по ворожих силах на острові Зміїний 7 травня
Також Братчук заявляв, що днями горіло російське допоміжне судно "Всеволод Бобров", яке було відбуксоване з району Зміїного острова в окупований Севастополь у Криму.
Тим часом РФ не підтвердила втрату жодного зі згаданих кораблів.
Нагадаємо, останні кілька днів в районі Зміїного активізувалися бойові дії. Противник намагається закріпитися на острові, несучи при цьому значні втрати. Так, 6 травня стало відомо про підбиття українськими військовими російського фрегата "Адмірал Макаров".
Додамо також, раніше військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю РБК-Україна розповів, чому для Росії важливий острів Зміїний.
До слова, в середині квітня в районі Зміїного в результаті ракетної атаки серйозні пошкодження отримав російський крейсер "Москва", який згодом затонув. Російське керівництво не відразу визнало його втрату і досі приховує реальне число загиблих моряків.
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