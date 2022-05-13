На супутникових кадрах показали наслідки атак ЗСУ по силах РФ на острові Зміїний

Поруч з островом також демонструється ще один катер такого ж типу і баржа з підйомним краном біля затонулого судна. Так, очевидно, знищену "Серну" противник мав намір підняти з дна.

Знімки з супутника острова Зміїний з наслідками атак ЗСУ по російських катерах (фото: Maxar Technology / cnn.com)

За інформацією спікера Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука, минулої неділі крім двох російських патрульних катерів типу "Раптор" постраждав десантний катер.

Оперативне командування ЗСУ "Південь" публікувало відео, на якому 7 травня було показано, як ракетою був знищений вертоліт.

Відео: удари ЗСУ по ворожих силах на острові Зміїний 7 травня

Також Братчук заявляв, що днями горіло російське допоміжне судно "Всеволод Бобров", яке було відбуксоване з району Зміїного острова в окупований Севастополь у Криму.

Тим часом РФ не підтвердила втрату жодного зі згаданих кораблів.