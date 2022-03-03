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Спутниковые снимки аэродромов, откуда РФ наносит удары по Украине: находятся в Беларуси

Автор: Дмитрий Кузнецов

Появились спутниковые снимки аэродромов в Беларуси, откуда авиация России наносит удары по Украине. Также сообщается о завезенных на белорусскую территорию новой партии ракет "Искандер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ.

На спутниковых снимках представлены основные аэродромы, откуда российская авиация наносит удары по украинским городам. Они расположены в Барановичах, Мачулищи и Шаталово.

На фотографиях можно рассмотреть штурмовые вертолеты, многоцелевые истребители и транспортные самолеты.

В командовании Воздушных сил ВСУ отметили, что в "братскую" Беларусь завезли новые ракеты к оперативно-тактическим комплексам "Искандер".

Фото: спутниковые снимки аэродромов в Беларуси с боевой авиацией РФ (twitter.com/ImageSatIntl)

Напомним, ранее сообщалось, что Россия планирует втянуть Беларусь в войну против Украины, совершив для этого провокацию.

Война России против Украины продолжается восьмой день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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