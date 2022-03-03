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Супутникові знімки аеродромів, звідки РФ завдає ударів по Україні: знаходяться в Білорусі

Автор: Дмитрий Кузнецов

З'явилися супутникові знімки аеродромів у Білорусі, звідки авіація Росії завдає ударів по Україні. Також повідомляється про завезені на білоруську територію нової партії ракет"Іскандер".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ.

На супутникових знімках представлені основні аеродроми, звідки російська авіація завдає ударів по українських містах. Вони розташовані в Барановичах, Мачулищі і Шаталове.

На фотографіях можна розглянути штурмові вертольоти, багатоцільові винищувачі і транспортні літаки.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ зазначили, що в" Братську "Білорусь завезли нові ракети до оперативно-тактичних комплексів"Іскандер".

Фото: супутникові знімки аеродромів в Білорусі з бойовою авіацією РФ (twitter.com/ImageSatIntl)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія планує втягнути Білорусь у війну проти України, зробивши для цього провокацію.

Війна Росії проти України триває восьмий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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