Не "Спутником V": российский дипломат в Эстонии вакцинировался вне очереди

В Эстонии разгорелся скандал из-за COVID-вакцинации. Генеральный консул России в Нарве Юрий Грибков тайно и вне очереди получил уже вторую дозу вакцины в Ида-Вируской центральной больнице.

Об этом сообщает Eesti Päevaleht.

Российский консул приехал на автомобиле с дипломатическими номерами к Ида-Вируской центральной больницей. Из багажника он достал пакет, в котором звенели бутылки, и направился в больницу.

Сначала мужчина поднялся к старшему врачу отделения пульмонологии Веронике Ильиной, а после вместе с ней зашел в процедурную. Вышел он уже без пакета с подарками. Как позже рассказал журналистам Грибков, там были сувениры для медсестер. После вместе со старшим врачом он зашел в отдел пульмонологии, а через минут 10 он вышел уже один.

Всего на визит в больницу у него ушло 15 минут. Это как раз то время, в течение которого получивших COVID-вакцину просят остаться в больнице на случай проявления возможных побочных эффектов.

Как сообщили журналисты издания, летом прошлого года российский консул находился в этой больнице в интенсивной терапии и отделении пульмонологии, где занимаются заболеваниями легких и дыхательных путей.

После того как Грибков покинул больницу, к нему подошли журналисты и спросили вакцинировался ли он от COVID. Мужчина заявил, что получил уже вторую дозу вакцины Pfizer.

По словам российского консула, у него очень больные легкие, и якобы лечащий врач сказал ему в обязательном порядке пройти вакцинацию, иначе он не выживет. Он утверждает, что ему предложили получить первую дозу вакцины еще в начале месяца, и 5 января он прошел вакцинацию, а 27 января сделал второй укол.

Таким образом, генконсул РФ одним из первых в Эстонии получил COVID-вакцину - менее чем за неделю до этого торжественно был сделан первый укол в Ида-Вируской центральной больнице, который получила доктор Елена Розинько.

До сих пор вакцинацию в Эстонии проходят лишь медицинские работники и жильцы домов призрения.

Генконсул сообщил, что Министерство иностранных дел Эстонии разослала всем находящимся здесь дипломатическим представительствам ноту с предложением пройти вакцинацию за счет государства.

В МИД подтвердили эту информацию, однако вакцинироваться можно было согласно официальной программе после того как завершится вакцинация группы риска, и когда у Эстонии будет достаточное количество доз вакцины от Covid-19, а не вне очереди.

Напомним, ранее в Испании военные и политические чиновники вакцинировались от COVID раньше, чем медицинские работники и люди из домов престарелых. В связи с этим В связи с этим начальник Генштаба ушел в отставку.