Не "Супутником V": російський дипломат в Естонії вакцинувався позачергово

В Естонії розгорівся скандал через COVID-вакцинації. Генеральний консул Росії в Нарві Юрій Грибков таємно і без черги отримав вже другу дозу вакцини в Іда-Віруської центральної лікарні.

Про це повідомляє Eesti Päevaleht.

Російський консул приїхав на автомобілі з дипломатичними номерами до Іда-Віруської центральної лікарні. З багажника він дістав пакет, в якому дзвеніли пляшки, і попрямував до лікарні.

Спочатку чоловік піднявся до старшого лікаря відділення пульмонології Вероніці Ільїної, а після разом з нею зайшов в процедурну. Вийшов він вже без пакета з подарунками. Як пізніше розповів журналістам Грибков, там були сувеніри для медсестер. Після разом зі старшим лікарем він зайшов у відділ пульмонології, а через 10 хвилин він вийшов один.

Лише на візит в лікарню у нього пішло 15 хвилин. Це як раз той час, протягом якого отримали COVID-вакцину просять залишитися в лікарні на випадок прояву можливих побічних ефектів.

Як повідомили журналісти видання, влітку минулого року російський консул перебував у цій лікарні у відділенні інтенсивної терапії та пульмонології, де займаються захворюваннями легень і дихальних шляхів.

Після того як Грибков покинув лікарню, до нього підійшли журналісти і запитали чи вакцинувався він від COVID. Чоловік заявив, що отримав вже другу дозу вакцини Pfizer.

За словами російського консула, у нього дуже хворі легені, і нібито лікар сказав йому в обов'язковому порядку пройти вакцинацію, інакше він не виживе. Він стверджує, що йому запропонували отримати першу дозу вакцини ще на початку місяця, і 5 січня він пройшов вакцинацію, а 27 січня зробив другий укол.

Таким чином, генконсул РФ одним з перших в Естонії отримав COVID-вакцину - менш ніж за тиждень до цього урочисто був зроблений перший укол в Іда-Віруської центральної лікарні, який отримала доктор Олена Розинько.

Досі вакцинацію в Естонії проходять лише медичні працівники та мешканці будинків піклування.

Генконсул повідомив, що Міністерство закордонних справ Естонії розіслала усім, хто знаходиться тут дипломатичним представництвам ноту з пропозицією пройти вакцинацію коштом держави.

У МЗС підтвердили цю інформацію, однак вакцинуватися можна було згідно з офіційною програмою після того, як завершиться вакцинація групи ризику, і коли в Естонії буде достатня кількість доз вакцини від Covid-19, а не поза чергою.

Нагадаємо, раніше в Іспанії військові і політичні чиновники вакцинувалися від COVID раніше, ніж медичні працівники і люди з будинків престарілих. У зв'язку з цим У зв'язку з цим начальник Генштабу пішов у відставку.