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Спутники заметили следы взрывов на белорусском аэродроме "Зябровка"

Фото: аэродром "Зябровка" в Беларуси (facebook.com/Наталья_Захарова)
Автор: Руслан Гаращенко

Спутники зафиксировали последствия инцидента на белорусском аэродроме "Зябровка" в Гомельской области, где ночью 11 августа прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спутниковые снимки, оппубликованные в Twitter-аккаунте компании Maxar Technologies.

Спутниковые снимки были сделаны 12 августа, то есть спустя сутки после инцидента. На фото четко видно следы от пожара и сгоревшую растительность поблизости.

"На снимке видны следы ожогов от недавнего взрыва на главной взлетно-посадочной полосе и сгоревшая растительность неподалеку", - говорится в сообщении компании.

Один из аналитиков OSINT (Разведка по открытым источникам) идентифицировал сгоревший объект как "танк Т-72 либо похожий на него".

В то же вреся мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" утверждает, что версия с детонацией боекомплекта танка Т-72 подтверждается.

Напомним, в ночь на 11 августа на аэродроме "Зябровка" в Беларуси раздались взрывы.

Позже в Минобороны Беларуси заявили, что на аэродроме после проведенной замены двигателя произошло его возгорание.

В то же время белорусская мониторинговая группа сообщает, что в результате взрывов на военном аэродроме "Зябровка" была повреждена техника. В частности, российский радиолокатор подсветки и наведения для ЗРК.

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