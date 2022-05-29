Супутники зафіксували, куди Росія транспортує викрадене українське зерно

До сирійського порту Латакія прибуло судно Росії з великою кількістю зерна, яке імовірно окупанти викрали в України. Це вже другий рейс за останні чотири тижні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN .

Востаннє корабель бачили 19 травня й відстежували після того, як він пройшов протоку Босфор. Згідно з оцінкою, судно здатне перевозити близько 30 тисяч тонн зерна .

"Матрос Позинич", є одним із трьох суден, які окупанти завантажують зерном в Севастополі.

Знімки були оприлюднені компанією Maxar Technologies. На кадрах, які були зроблені 27 травня, зображений балкер "Матрос Позинич".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, вчора, 29 травня президент України Володимир Зеленський й прем'єр Британії Борис Джонсон провели телефонну розмову. Останній відзначив, що його країна та її партнери інтенсивно працюють над розв'язанням питання щодо відновлення експорту зерна з України.

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