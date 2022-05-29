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Супутники зафіксували, куди Росія транспортує викрадене українське зерно

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Неділя 29 травня 2022 19:02
Супутники зафіксували, куди Росія транспортує викрадене українське зерно Фото: супутники зафіксували, куди Росія транспортує викрадене українське зерно (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

До сирійського порту Латакія прибуло судно Росії з великою кількістю зерна, яке імовірно окупанти викрали в України. Це вже другий рейс за останні чотири тижні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

Знімки були оприлюднені компанією Maxar Technologies. На кадрах, які були зроблені 27 травня, зображений балкер "Матрос Позинич".

"Матрос Позинич", є одним із трьох суден, які окупанти завантажують зерном в Севастополі.

Востаннє корабель бачили 19 травня й відстежували після того, як він пройшов протоку Босфор. Згідно з оцінкою, судно здатне перевозити близько 30 тисяч тонн зерна.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, вчора, 29 травня президент України Володимир Зеленський й прем'єр Британії Борис Джонсон провели телефонну розмову. Останній відзначив, що його країна та її партнери інтенсивно працюють над розв'язанням питання щодо відновлення експорту зерна з України.

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