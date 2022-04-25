Спутники обнаружили под Мариуполем третью братскую могилу

В поселке Старый Крым под Мариуполем обнаружили третье место массового захоронения жителей города. На спутниковых снимках видно, что длина траншей составляет до 70 метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Схемы" Радио Свобода.

На спутниковых снимках можно увидеть, что длина траншей составляет 60-70 метров. Общая протяженность места массового захоронения увеличилась до более чем 200 метров.

Отмечается, что третье место массового захоронения под Мариуполем зафиксировал спутник Planet. Траншеи для братской могилы появились на кладбище Старого Крыма 24 марта, практически сразу после оккупации поселка российскими войсками.

Напомним, 22 апреля стало известно о еще одной братской могиле под Мариуполем. Вблизи села Виноградное оккупанты вырыли траншею, в которой захоронили тела погибших горожан.

По данным Мариупольского городского совета, только в поселке Мангуш оккупанты могли захоронить около 9 тысяч горожан.

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