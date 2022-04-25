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Супутники виявили під Маріуполем третю братську могилу

Фото: під Маріуполем виявили третю братську могилу (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У селищі Старий Крим під Маріуполем виявили третє місце масового поховання жителів міста. На супутникових знімках видно, що довжина траншей становить до 70 метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Схеми" Радіо Свобода.

Відзначається, що третє місце масового поховання під Маріуполем зафіксував супутник Planet. Траншеї для братської могили з'явилися на кладовищі Старого Криму 24 березня, практично відразу після окупації селища російськими військами.

На супутникових знімках можна побачити, що довжина траншей становить 60-70 метрів. Загальна протяжність місця масового поховання збільшилася до більш ніж 200 метрів.

Фото: знімки третьої братської могили під Маріуполем (radiosvoboda.org)

Нагадаємо, 22 квітня стало відомо про ще одну братську могилу під Маріуполем. Поблизу села Виноградне окупанти вирили траншею, в якій поховали тіла загиблих городян.

За даними Маріупольської міської ради, тільки у селищі Мангуш окупанти могли поховати близько 9 тисяч городян.

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