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Под Мариуполем обнаружили еще одну братскую могилу

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Мариуполь, Пятница 22 апреля 2022 20:24
Под Мариуполем обнаружили еще одну братскую могилу Под Мариуполем обнаружили еще одну братскую могилу (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Вблизи села Виноградное возле Мариуполя русские военные вырыли еще одну общую могилу, в которой хоронили убитых горожан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенка.

"Мариуполь. На сейчас. Военные преступления. Нами получена новая информация о массовом захоронении погибших мариупольцев в попытке скрыть последствия военных преступлений", - написал Андрющенко.

Отмечается, что братскую могилу обнаружили в Левобережном районе возле кладбища села Виноградное.

По его словам, это вновь подтверждает то, что оккупанты устраивают сбор, захоронение и кремацию погибших мариупольцев в каждом районе города.

"Ориентировочное место устройства массового захоронения обозначили на карте. Как и в предыдущий раз обращаемся к журналистскому сообществу для фиксации через сотовые снимки расположения могильника", - отметил советник.

Под Мариуполем обнаружили еще одну братскую могилуПод Мариуполем обнаружили еще одну братскую могилу (t.me/andriyshTime)

Советник советника мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что найдена 30-метровая братская могила, которую вырыли оккупанты. Однако, траншея оказалась в 10 раз больше и достигает более 300 метров.

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