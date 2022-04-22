Под Мариуполем обнаружили еще одну братскую могилу (GettyImages)

Вблизи села Виноградное возле Мариуполя русские военные вырыли еще одну общую могилу, в которой хоронили убитых горожан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенка.