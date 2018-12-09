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На Донбассе зафиксировали вражескую артиллерию, - СЦКК

Новости » Происшествия    09.12.2018 - 12:19
На Донбассе зафиксировали вражескую артиллерию, - СЦКК
Фото: ОБСЕ (facebook.com/oscesmm)

Миссия ОБСЕ зафиксировала 2 самоходные и 4 буксируемые гаубицы

Украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) сообщила, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ ОБСЕ) зафиксировала вражеские артиллерийские установки на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Операции объединенных сил в Facebook.

По данным отчета СММ ОБСЕ, в неподконтрольных Украине западных регионах Луганской области зафиксировано 2 самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" и 4 буксируемые гаубицы Д-30 "Лягушка" вблизи Белого.

Кроме того, наблюдатели зафиксировали, что в границах определенных мест хранения тяжелых вооружений в оккупированных районах Донбасса до сих пор не хватает 5 танков (четырех Т-64 и одного Т-72) и 2 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика".

На Донбассе зафиксировали вражескую артиллерию, - СЦКК

Напомним, за прошедшие сутки, 8 декабря, в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе получил ранения один украинский военный.

Ранее РБК-Украина писало, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала попадание боеприпасов в жилые дома в Чермалыке (Донецкая область) в результате обстрелов боевиков.

Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли 37,2 тыс. человек
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