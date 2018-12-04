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Россия увеличила количество военной техники вблизи границ с Украиной, - Муженко

Новости » Политика    04.12.2018 - 09:11
Россия увеличила количество военной техники вблизи границ с Украиной, - Муженко
Фото: Виктор Муженко (УНИАН

В частности, РФ перебросила 300 танков на базу возле украинской границы

Российская Федерация увеличила количество военной техники вблизи границ с Украиной. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко в эфире телеканала ICTV, передает РБК-Украина.

Он отметил, что речь идет не только о Луганске и Донецке области. Наращивание техники наблюдается также на северо-восточном, восточном и южном рубежах Украины.

"Характер дислокации показывает, что в короткий срок могут быть сформированы соответствующие наступательные группировки и направления их действий - Украина. Поэтому мы рассматриваем не один направление - Луганская и Донецкая области, а речь идет о северо-восточный, восточный и южный границы Украины", - заявил Муженко.

Начальник Генштаба рассказал, что Россия перебросила около 300 танков Т-62 на свою базу вблизи украинской границы во время учений Восток-2018. Кроме того, были сформированы дивизии в составе двух танковых и двух мотострелецких полков.

Кроме того, Муженко сообщил, что РФ увеличила количество своих кораблей в акватории Азовского моря "практически в два раза".

Напомним, в учебных центрах Вооруженных сил Украины (ВСУ) 3 декабря 2018 года начались сборы оперативного резерва первой очереди. Все запланированные мероприятия планируется завершить к католическому Рождеству, 25 декабря.

Ранее сообщалось, что в 10 областях Украины до 26 декабря введено военное положение.

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