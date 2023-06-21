ua ru
Ср, 21 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Для спуску води зі ставка-охолоджувача ЗАЕС підрив необов'язковий, - глава "Енергоатому"

Новость на русском →
Середа 21 червня 2023 17:59
Для спуску води зі ставка-охолоджувача ЗАЕС підрив необов'язковий, - глава "Енергоатому" Фото: для спуску води зі ставка-охолоджувача ЗАЕС підрив необов'язковий (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Юрій Дощатов

Росіяни можуть не підривати ставок-охолоджувач Запорізької атомної електростанції, щоб спустити там воду.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив голова "Енергоатому" Петро Котін.

"Там є запірна шандора - це такі вертикальні ворота, як на шлюзах, для перекриття води. Вони перекривають потік води з басейну у водосховище. Їх можна або відкрити, або підірвати. Їх можна просто відкрити та злити воду", - розповів Котін.

Для спуску води зі ставка-охолоджувача ЗАЕС підрив необов'язковий, - глава &quot;Енергоатому&quot;Фото: шандора на ставку-охолоджувачі ЗАЕС (колаж РБК-Україна)

За його словами, навіть у разі підриву охолоджувача у ставку залишиться "мертвий" рівень води (12,8 метра). Тож вся вода звідти не вийде.

Котін уточнив, що вода потім може сама здренувати в землю, але це відбуватиметься довго - рівень зменшуватиметься на 1 сантиметр на тиждень.

"Тому для спустошення басейну теоретично знадобляться роки", - додав Котін.

Додаткове мінування ЗАЕС росіянами

Нагадаємо, вчора, 20 червня, начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що росіяни додатково замінували Запорізьку АЕС.

За його словами, зокрема, це стосується й ставка-охолоджувача ЗАЕС. Буданов наголосив, що підрив призведе до значних проблем.

У той же час керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в коментарі РБК-Україна розповів, що подібне мінування росіяни можуть використовувати як шантаж.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька АЕС Війна Росії проти України
NEWS
Буданов заперечив можливість ядерного удару РФ: ідіотів там не так багато
Буданов заперечив можливість ядерного удару РФ: ідіотів там не так багато
DAILY
Петро Котін про ЗАЕС: Після підриву Каховської ГЕС нічого не можна гарантувати
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Петро Котін про ЗАЕС: Після підриву Каховської ГЕС нічого не можна гарантувати