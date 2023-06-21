Для спуска воды из пруда-охладителя ЗАЭС подрыв необязателен, - глава "Энергоатома"

Россияне могут не подрывать пруд-охладитель Запорожской атомной электростанции, чтобы спустить там воду.

"Там есть запорная шандора - это такие вертикальные ворота, как на шлюзах, для перекрытия воды. Они перекрывают поток воды из бассейна в водохранилище. Их можно либо открыть, либо взорвать. Их можно просто открыть и слить воду", - рассказал Котин.

Фото: шандора на пруде-охладителе ЗАЭС (коллаж РБК-Украина)

По его словам, даже в случае подрыва охладителя в пруду останется "мертвый" уровень воды (12,8 метра). Поэтому вся вода оттуда не выйдет.

Котин уточнил, что вода потом может сама уйти в землю, но это будет происходить долго - уровень будет уменьшаться на 1 сантиметр в неделю.

"Поэтому для опустошения бассейна теоретически понадобятся годы", - добавил Котин.

Дополнительное минирование ЗАЭС россиянами

Напомним, вчера, 20 июня, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что россияне дополнительно заминировали Запорожскую АЭС.

По его словам, в частности, это касается и пруда-охладителя ЗАЭС. Буданов подчеркнул, что подрыв приведет к значительным проблемам.

В то же время руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии РБК-Украина рассказал, что подобное минирование россияне могут использовать в качестве шантажа.