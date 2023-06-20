ua ru
Вт, 20 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Експерт назвав можливий сценарій ескалації на Запорізькій АЕС

Новость на русском →
Вівторок 20 червня 2023 20:38
Експерт назвав можливий сценарій ескалації на Запорізькій АЕС Фото: експерт назвав можливий сценарій ескалації на Запорізькій АЕС (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Данило Крамаренко
Експерт: Олександр Мусієнко

Росіяни у страху перед українським наступом можуть підірвати басейн-охолоджувач реакторів на Запорізькій АЕС.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

За його словами, Росія продовжуватиме використовувати Запорізьку АЕС у комплексі з ядерним шантажем, щоб погрожувати всьому світу. Це безпосередньо пов'язано з українським контрнаступом.

Такі погрози, як розповів Мусієнко, можуть посилитися на тлі деокупації П'ятихаток та появи перспективи подальшого просування ЗСУ у бік Енергодару.

"І саме мінування басейну-охолоджувача, про яке говорив начальник військової розвідки, може бути одним з елементів. Теоретично вони можуть підірвати цей охолоджувач, що створить загрозу вибуху реактора, хоч і не відразу", - наголосив експерт.

Мусієнко уточнив, що після такого теракту окупанти можуть розпочати шантаж - звинуватити Україну та заявити, що полагодять усе, якщо наші захисники припинять наступ.

Додаткове мінування ЗАЕС

Нагадаємо, сьогодні начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що росіяни додатково замінували Запорізьку АЕС.

Зокрема, вони замінували басейн-охолоджувач, під час підриву якого "будуть значні проблеми", розповів Буданов.

Також він наголошував, що ворог після підриву Каховської ГЕС зруйнував нормальний доступ води до охолоджувачів на ЗАЕС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька АЕС Війна Росії проти України
NEWS
Посольство України вивезло з Угорщини трьох військовополонених
Посольство України вивезло з Угорщини трьох військовополонених
DAILY
Справа екс-судді Князєва. Як НАБУ та САП викрили топ-корупціонера України
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Справа екс-судді Князєва. Як НАБУ та САП викрили топ-корупціонера України