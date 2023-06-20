Експерт назвав можливий сценарій ескалації на Запорізькій АЕС

Росіяни у страху перед українським наступом можуть підірвати басейн-охолоджувач реакторів на Запорізькій АЕС.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

За його словами, Росія продовжуватиме використовувати Запорізьку АЕС у комплексі з ядерним шантажем, щоб погрожувати всьому світу. Це безпосередньо пов'язано з українським контрнаступом.

Такі погрози, як розповів Мусієнко, можуть посилитися на тлі деокупації П'ятихаток та появи перспективи подальшого просування ЗСУ у бік Енергодару.

"І саме мінування басейну-охолоджувача, про яке говорив начальник військової розвідки, може бути одним з елементів. Теоретично вони можуть підірвати цей охолоджувач, що створить загрозу вибуху реактора, хоч і не відразу", - наголосив експерт.

Мусієнко уточнив, що після такого теракту окупанти можуть розпочати шантаж - звинуватити Україну та заявити, що полагодять усе, якщо наші захисники припинять наступ.

Додаткове мінування ЗАЕС

Нагадаємо, сьогодні начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що росіяни додатково замінували Запорізьку АЕС.

Зокрема, вони замінували басейн-охолоджувач, під час підриву якого "будуть значні проблеми", розповів Буданов.

Також він наголошував, що ворог після підриву Каховської ГЕС зруйнував нормальний доступ води до охолоджувачів на ЗАЕС.