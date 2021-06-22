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"Спровоцировали раскол в Украине": Путин обвинил США в организации Майдана

Автор: Анастасия Рокитна

Президент России Владимир Путин заявил, что Революцию достоинства в Украине якобы организовали США. После этого в стране произошел "раскол".

Об этом он написал в статье "Быть открытыми, несмотря на прошлое".

Он снова назвал Майдан "антиконституционным вооруженным переворотом".

"С этого все и началось. Зачем нужно было это делать? Тогда действующий президент Янукович уже согласился со всеми требованиями оппозиции. Зачем США организовали переворот, а страны Европы - безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из ее состава?", - написал он.

По его словам, многие страны якобы были поставлены перед искусственным выбором - быть либо с коллективным Западом, либо с Россией.

"Фактически это был ультиматум. К каким последствиям привела такая агрессивная политика, мы видим на примере "украинской трагедии 2014 года", - считает он.

Напомним, Украина резко ответила Путину на слова об "одном народе".

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что пришло время заставить Россию уйти из Украины.

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Владимир ПутинСоединенные Штаты АмерикиМайдан