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"Спровокували розкол в Україні": Путін звинуватив США в організації Майдану

Автор: Анастасія Рокитна

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Революцію Гідності в Україні нібито організували США. Після цього в країні стався "розкол".

Про це він написав у статті "Бути відкритими, незважаючи на минуле".

Він знову назвав Майдан "антиконституційним збройним переворотом".

"З цього все і почалося. Навіщо потрібно було це робити? Тоді чинний президент Янукович вже погодився з усіма вимогами опозиції. Навіщо США організували переворот, а країни Європи - безвольно його підтримали, спровокувавши розкол в самій Україні і вихід Криму з її складу?", - написав він.

За його словами, багато країн нібито були поставлені перед штучним вибором - бути або з колективним Заходом, або з Росією.

"Фактично це був ультиматум. До яких наслідків призвела така агресивна політика, ми бачимо на прикладі "української трагедії 2014 року", - вважає він.

Нагадаємо, Україна різко відповіла Путіну на слова про "один народ".

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що прийшов час змусити Росію піти з України.

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