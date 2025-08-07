Спростять документи, але пришвидшать депортацію: Польща готує нововведення для українців

Раніше РБК-Україна писало, що Польща планує звернутися до Шенгенської зони з проханням скасувати безвіз для кількох країн. Йдеться про держави, чиї громадяни регулярно порушують закон у Польщі. Список країн поки не розголошують.

Також ми розповідали, що з 2026 року українці з тимчасовим захистом у Польщі зможуть оформити нову посвідку на проживання - картку CUKR. Вона надаватиме право легально жити та працювати в країні протягом 3 років. Подання заяви буде доступне лише онлайн через платформу MOS 2.0, починаючи з 1 січня 2026 року.

