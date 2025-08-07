Спростять документи, але пришвидшать депортацію: Польща готує нововведення для українців

У Польщі планують змінити міграційне законодавство. Рада міністрів країни ухвалила проєкт закону, який передбачає оновлення Закону про іноземців.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на InPoland.
Повідомляється, що головна мета - посилити національну безпеку та скоротити бюрократію для іноземців.
Нові правила дозволять іноземцям, зокрема українцям, подавати заяви на тимчасове проживання, постійне проживання, довгострокове перебування в ЄС в електронному вигляді через нову систему MOS II. Це має обмежити зловживання з боку посередників, пришвидшити перевірку документів та скоротити терміни ухвалення рішень.
Також передбачені такі нововведення:
Неповнолітніх віком від 15 років зможуть переводити до центрів охорони без необхідності утримання під вартою. Їх справи розглядатимуться судом за місцем проживання, а не за місцем утримання.
Зміни набудуть чинності після публікації в Урядовому віснику Польщі - Monitor Polski.
Раніше РБК-Україна писало, що Польща планує звернутися до Шенгенської зони з проханням скасувати безвіз для кількох країн. Йдеться про держави, чиї громадяни регулярно порушують закон у Польщі. Список країн поки не розголошують.
Також ми розповідали, що з 2026 року українці з тимчасовим захистом у Польщі зможуть оформити нову посвідку на проживання - картку CUKR. Вона надаватиме право легально жити та працювати в країні протягом 3 років. Подання заяви буде доступне лише онлайн через платформу MOS 2.0, починаючи з 1 січня 2026 року.
