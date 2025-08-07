RU

Общество Образование Деньги Изменения

Упростят документы, но ускорят депортацию: Польша готовит нововведения для украинцев

Фото: Беженцы из Украины в Польше (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Польше планируют изменить миграционное законодательство. Совет министров страны принял проект закона, который предусматривает обновление Закона об иностранцах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на InPoland.

Сообщается, что главная цель - усилить национальную безопасность и сократить бюрократию для иностранцев.

Что изменится

Новые правила позволят иностранцам, в частности украинцам, подавать заявления на временное проживание, постоянное проживание, долгосрочное пребывание в ЕС в электронном виде через новую систему MOS II. Это должно ограничить злоупотребления со стороны посредников, ускорить проверку документов и сократить сроки принятия решений.

Также предусмотрены следующие нововведения:

  • граждане Украины с временной защитой смогут подаваться на разрешение на временное пребывание сроком на 3 года;
  • решение о депортации, принятое любой страной ЕС, будет основанием для депортации из Польши без дополнительных решений;
  • иностранцы будут получать уведомление об обязательстве покинуть страну на email или через ePUAP, и такое уведомление будет считаться доставленным.

Что еще предусматривает проект

Несовершеннолетних в возрасте от 15 лет смогут переводить в центры охраны без необходимости содержания под стражей. Их дела будут рассматриваться судом по месту жительства, а не по месту содержания.

Изменения вступят в силу после публикации в Правительственном вестнике Польши - Monitor Polski.

Ранее РБК-Украина писало, что Польша планирует обратиться в Шенгенскую зону с просьбой отменить безвиз для нескольких стран. Речь идет о государствах, чьи граждане регулярно нарушают закон в Польше. Список стран пока не разглашают.

Также мы рассказывали, что с 2026 года украинцы с временной защитой в Польше смогут оформить новый вид на жительство - карточку CUKR. Она будет предоставлять право легально жить и работать в стране в течение 3 лет. Подача заявления будет доступна только онлайн через платформу MOS 2.0, начиная с 1 января 2026 года.

