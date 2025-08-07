Упростят документы, но ускорят депортацию: Польша готовит нововведения для украинцев

В Польше планируют изменить миграционное законодательство. Совет министров страны принял проект закона, который предусматривает обновление Закона об иностранцах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на InPoland .

Сообщается, что главная цель - усилить национальную безопасность и сократить бюрократию для иностранцев.

Что изменится

Новые правила позволят иностранцам, в частности украинцам, подавать заявления на временное проживание, постоянное проживание, долгосрочное пребывание в ЕС в электронном виде через новую систему MOS II. Это должно ограничить злоупотребления со стороны посредников, ускорить проверку документов и сократить сроки принятия решений.

Также предусмотрены следующие нововведения:

граждане Украины с временной защитой смогут подаваться на разрешение на временное пребывание сроком на 3 года;

решение о депортации, принятое любой страной ЕС, будет основанием для депортации из Польши без дополнительных решений;

иностранцы будут получать уведомление об обязательстве покинуть страну на email или через ePUAP, и такое уведомление будет считаться доставленным.

Что еще предусматривает проект

Несовершеннолетних в возрасте от 15 лет смогут переводить в центры охраны без необходимости содержания под стражей. Их дела будут рассматриваться судом по месту жительства, а не по месту содержания.

Изменения вступят в силу после публикации в Правительственном вестнике Польши - Monitor Polski.