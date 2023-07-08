Спростування постулатів воєнної науки. Маляр назвала 10 унікальних фактів про нашу боротьбу

Українські війська спростували один з постулатів воєнної науки щодо необхідності чисельної переваги у живій силі та озброєнні під час наступу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр.
Вона назвала Сили оборони армією безстрашних феноменів та безпрецедентних парадоксів.
"500 днів + 8 років реального бойового досвіду: жодна сучасна армія світу не була задіяна у війні такої високої інтенсивності. Війна, яку розв’язала Росія в Україні, стала наймасштабнішим конфліктом в Європі з часів Другої світової війни", - написала заступниця міністра оборони.
Маляр зазначила, що війну можна впевнено вважати першою війною дронів. Насиченість бойових підрозділів ЗСУ безпілотниками не має аналогів у світі. Так, безпілотні повітряні, наземні та водні апарати інтегровані в кожен етап бойових дій. Україна першою в світі почала широко застосовувати ударні квадрокоптери і FPV-дрони.
ППО України вперше в світі обʼєднала і ефективно використовує новітні західні та радянські системи, винищувальну авіацію і мобільні групи з ПЗРК.
При цьому 80% поранених отримують належну допомогу впродовж так званої золотої години. Смертність військових на етапі евакуації максимально зменшилась.
Протягом 500 днів війни було впроваджено ІТ-рішення для управління боєм, операцією та їх всебічним забезпеченням:
Сьогодні наступив 500-ий день з початку повномасштабної війни Росії проти України. З першого дня наші бійці продовжують виконувати своє завдання та вибивати загарбників з наших територій.
Маляр згадала досягнення України під час війни, зокрема й потоплення крейсера "Москва".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.