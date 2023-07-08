UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Спростування постулатів воєнної науки. Маляр назвала 10 унікальних фактів про нашу боротьбу

Фото: заступниця міністра оборони Ганна Маляр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські війська спростували один з постулатів воєнної науки щодо необхідності чисельної переваги у живій силі та озброєнні під час наступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр.

Вона назвала Сили оборони армією безстрашних феноменів та безпрецедентних парадоксів.

"500 днів + 8 років реального бойового досвіду: жодна сучасна армія світу не була задіяна у війні такої високої інтенсивності. Війна, яку розв’язала Росія в Україні, стала наймасштабнішим конфліктом в Європі з часів Другої світової війни", - написала заступниця міністра оборони.

Маляр зазначила, що війну можна впевнено вважати першою війною дронів. Насиченість бойових підрозділів ЗСУ безпілотниками не має аналогів у світі. Так, безпілотні повітряні, наземні та водні апарати інтегровані в кожен етап бойових дій. Україна першою в світі почала широко застосовувати ударні квадрокоптери і FPV-дрони.

ППО України вперше в світі обʼєднала і ефективно використовує новітні західні та радянські системи, винищувальну авіацію і мобільні групи з ПЗРК.

  • Наступальні дії Сил оборони спростували один з фундаментальних постулатів воєнної науки про необхідність чисельної (у 3-5 разів) переваги у живій силі та озброєнні під час наступу. Наші бійці наступають та звільняють землі в умовах повної переваги ворога - як в озброєнні, так і в кількості особового складу.
  • На лінії вогню перебувають близько 5 тисяч жінок з-понад 42 тисяч жінок у лавах ЗСУ.
  • Було створено унікальну систему надання допомоги пораненим, якої нема ніде в світі, - Єдиний медичний простір. Це об'єднання військових та цивільних медичних закладів та спеціально розроблена система логістики, що охоплює всю територію держави та використовує всі види транспорту. Результат - до 82% поранених українських військових після відновлення повертаються у стрій.

При цьому 80% поранених отримують належну допомогу впродовж так званої золотої години. Смертність військових на етапі евакуації максимально зменшилась.

  • Наступаюча сторона несе значно менші втрати, ніж та, що знаходиться в обороні завдяки професійному та ретельному плануванню наступальних операцій нашим командуванням.
  • Українські бійці вперше збили гіперзвукову російську ракету "Кинджал". Ворожа ціль була знищена за допомогою ЗРК Patriot.
  • Генерал армії США часів Першої світової Джон Першинг говорив, що піхота виграє битви, а війни виграє логістика. Наш фронт, попри величезну протяжність та збільшення армії на сотні тисяч осіб, стабільно поповнюється харчами, пальним, технікою, зброєю й боєприпасами. Логістику грамотно оптимізовано з урахуванням загроз авіаційних та ракетних ударів.

Протягом 500 днів війни було впроваджено ІТ-рішення для управління боєм, операцією та їх всебічним забезпеченням:

  1. бойова система управління тактичної ланки "Кропива"
  2. платформа з ситуаційної обізнаності Delta
  3. cервіс підтримки логістичних операцій НАТО "LOGFAS"
  4. проєкт "Очі".

Досягнення України під час війни

Сьогодні наступив 500-ий день з початку повномасштабної війни Росії проти України. З першого дня наші бійці продовжують виконувати своє завдання та вибивати загарбників з наших територій.

Маляр згадала досягнення України під час війни, зокрема й потоплення крейсера "Москва".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України