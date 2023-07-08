Опровержение постулатов военной науки. Маляр назвала 10 уникальных фактов о нашей борьбе

Украинские войска опровергли один из постулатов военной науки о необходимости численного превосходства в живой силе и вооружении во время наступления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр.
Она назвала Силы обороны армией бесстрашных феноменов и беспрецедентных парадоксов.
"500 дней + 8 лет реального боевого опыта: ни одна современная армия мира не была задействована в войне столь высокой интенсивности. Война, которую развязала Россия в Украине, стала самым масштабным конфликтом в Европе со Второй мировой войны", - написала заместитель министра обороны.
Маляр отметила, что войну можно считать первой войной дронов. Насыщенность боевых подразделений ВСУ беспилотниками не имеет аналогов в мире. Так, беспилотные воздушные, наземные и водные аппараты интегрированы в каждый этап боевых действий. Украина первой в мире стала широко применять ударные квадрокоптеры и FPV-дроны.
ПВО Украины впервые в мире объединила и эффективно использует новейшие западные и советские системы, истребительную авиацию и мобильные группы с ПЗРК.
При этом 80% раненых получают должную помощь в течение так называемого золотого часа. Смертность военных на этапе эвакуации максимально снизилась.
В течение 500 дней войны было внедрено IТ-решение для управления боем, операцией и их всесторонним обеспечением:
Сегодня наступил 500-й день с начала полномасштабной войны России против Украины. С первого дня наши бойцы продолжают выполнять свои задачи и выбивать захватчиков с наших территорий.
Маляр вспомнила достижения Украины во время войны, в том числе и потопление крейсера "Москва".
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