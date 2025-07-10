Спрощений вступ-2025: як абітурієнтам з ТОТ без НМТ потрапити в українські виші

Хто має право на спрощений вступ

Подати документи за особливою процедурою можуть ті, хто:

проживає або прописаний на ТОТ чи в населених пунктах, де ведуться бойові дії;

виїхав з таких територій після 1 січня 2025 року;

має підтвердження фактичного проживання на таких територіях у період з 1 червня до 30 вересня 2025 року.

Це стосується мешканців Криму, Севастополя, частин Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської, Харківської та Миколаївської областей.

Деталі вступу

Для абітурієнтів діє квота-2, яка дозволяє:

вступати на бюджет;

складати мінімум вступних випробувань;

подавати документи онлайн або особисто;

користуватися підтримкою освітніх центрів "Крим-Україна" або "Донбас-Україна".

Сертифікати ЗНО чи НМТ не обов’язкові. Якщо немає паспорта - достатньо свідоцтва про народження. Іспити (співбесіди) можна проходити онлайн.

Абітурієнтам потрібно для вступу:

обрати ЗВО або коледж;

звернутись до освітнього центру (контакти - на сайтах закладу та МОН);

подати документи - онлайн або особисто;

пройти вступні випробування.

Для тих, хто не має українського атестата, потрібно скласти:

українську мову та історію - у школі (уповноваженому закладі);

математику й предмет на вибір - у ЗВО, співбесіда або тест.

Для вступу до коледжу - один іспит або співбесіда.

Необхідні документи

Мінімальний набір:

заява;

документ, що посвідчує особу (паспорт або свідоцтво про народження);

4 фото 3×4;

документ про освіту (за наявності) або довідка про річне оцінювання;

сертифікат ЗНО або НМТ - за бажанням.

Терміни вступної кампанії

Для університетів:

Бюджет: 19 липня - 1 серпня (до 18:00);

Контракт: 19 липня - 23 вересня.

Для коледжів:

Бюджет: 1 - 23 липня;

Контракт: 24 липня - 30 вересня.

З 3 липня почалась реєстрація на співбесіди та творчі конкурси.

Пільги для вступників з ТОТ

Для вступників з ТОТ в Україні передбачені такі пільги:

проживання в гуртожитку;

допомога з документами;

анонімність у рейтингах;

можливість подати документи дистанційно;

стипендія (соціальна або академічна).

Документи можна подати в електронному вигляді. Підписати договір можна онлайн (із КЕП або без).