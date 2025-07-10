Спрощений вступ-2025: як абітурієнтам з ТОТ без НМТ потрапити в українські виші

Україна гарантує абітурієнтам з тимчасово окупованих територій (ТОТ) безпечний і безкоштовний вступ до закладів вищої освіти. Для них діє спрощена процедура, з анонімністю, підтримкою та можливістю скласти іспити дистанційно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України.
Подати документи за особливою процедурою можуть ті, хто:
Це стосується мешканців Криму, Севастополя, частин Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської, Харківської та Миколаївської областей.
Для абітурієнтів діє квота-2, яка дозволяє:
Сертифікати ЗНО чи НМТ не обов’язкові. Якщо немає паспорта - достатньо свідоцтва про народження. Іспити (співбесіди) можна проходити онлайн.
Абітурієнтам потрібно для вступу:
Для тих, хто не має українського атестата, потрібно скласти:
Для вступу до коледжу - один іспит або співбесіда.
Мінімальний набір:
Для університетів:
Для коледжів:
З 3 липня почалась реєстрація на співбесіди та творчі конкурси.
Для вступників з ТОТ в Україні передбачені такі пільги:
Документи можна подати в електронному вигляді. Підписати договір можна онлайн (із КЕП або без).
Нагадаємо, в Україні стартували вступні творчі конкурси для абітурієнтів на творчі спеціальності. Реєстрація триває: до 10 липня - для участі в конкурсі на бюджет, до 25 липня - на контракт. У деяких вишах кількість місць на сесіях обмежена, тож краще не зволікати. Подати заявку можна через особистий кабінет вступника. Результати оцінюють до наступного дня після конкурсу, а програми та графіки публікують на сайтах ЗВО.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.