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Спрощений вступ-2025: як абітурієнтам з ТОТ без НМТ потрапити в українські виші

Фото: Вступна кампанія-2025 в Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Україна гарантує абітурієнтам з тимчасово окупованих територій (ТОТ) безпечний і безкоштовний вступ до закладів вищої освіти. Для них діє спрощена процедура, з анонімністю, підтримкою та можливістю скласти іспити дистанційно.

Хто має право на спрощений вступ

Подати документи за особливою процедурою можуть ті, хто:

  • проживає або прописаний на ТОТ чи в населених пунктах, де ведуться бойові дії;
  • виїхав з таких територій після 1 січня 2025 року;
  • має підтвердження фактичного проживання на таких територіях у період з 1 червня до 30 вересня 2025 року.

Це стосується мешканців Криму, Севастополя, частин Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської, Харківської та Миколаївської областей.

Деталі вступу

Для абітурієнтів діє квота-2, яка дозволяє:

  • вступати на бюджет;
  • складати мінімум вступних випробувань;
  • подавати документи онлайн або особисто;
  • користуватися підтримкою освітніх центрів "Крим-Україна" або "Донбас-Україна".

Сертифікати ЗНО чи НМТ не обов’язкові. Якщо немає паспорта - достатньо свідоцтва про народження. Іспити (співбесіди) можна проходити онлайн.

Абітурієнтам потрібно для вступу:

  • обрати ЗВО або коледж;
  • звернутись до освітнього центру (контакти - на сайтах закладу та МОН);
  • подати документи - онлайн або особисто;
  • пройти вступні випробування.

Для тих, хто не має українського атестата, потрібно скласти:

  • українську мову та історію - у школі (уповноваженому закладі);
  • математику й предмет на вибір - у ЗВО, співбесіда або тест.

Для вступу до коледжу - один іспит або співбесіда.

Необхідні документи

Мінімальний набір:

  • заява;
  • документ, що посвідчує особу (паспорт або свідоцтво про народження);
  • 4 фото 3×4;
  • документ про освіту (за наявності) або довідка про річне оцінювання;
  • сертифікат ЗНО або НМТ - за бажанням.

Терміни вступної кампанії

Для університетів:

  • Бюджет: 19 липня - 1 серпня (до 18:00);
  • Контракт: 19 липня - 23 вересня.

Для коледжів:

  • Бюджет: 1 - 23 липня;
  • Контракт: 24 липня - 30 вересня.

З 3 липня почалась реєстрація на співбесіди та творчі конкурси.

Пільги для вступників з ТОТ

Для вступників з ТОТ в Україні передбачені такі пільги:

  • проживання в гуртожитку;
  • допомога з документами;
  • анонімність у рейтингах;
  • можливість подати документи дистанційно;
  • стипендія (соціальна або академічна).

Документи можна подати в електронному вигляді. Підписати договір можна онлайн (із КЕП або без).

Нагадаємо, в Україні стартували вступні творчі конкурси для абітурієнтів на творчі спеціальності. Реєстрація триває: до 10 липня - для участі в конкурсі на бюджет, до 25 липня - на контракт. У деяких вишах кількість місць на сесіях обмежена, тож краще не зволікати. Подати заявку можна через особистий кабінет вступника. Результати оцінюють до наступного дня після конкурсу, а програми та графіки публікують на сайтах ЗВО.

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Вступна кампаніяОсвіта в Україні