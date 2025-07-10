Упрощенное поступление-2025: как абитуриентам с ВОТ без НМТ попасть в украинские вузы

Украина гарантирует абитуриентам с временно оккупированных территорий (ВОТ) безопасное и бесплатное поступление в учреждения высшего образования. Для них действует упрощенная процедура, с анонимностью, поддержкой и возможностью сдать экзамены дистанционно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство развития общин и территорий Украины.
Подать документы по особой процедуре могут те, кто:
Это касается жителей Крыма, Севастополя, частей Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Харьковской и Николаевской областей.
Для абитуриентов действует квота-2, которая позволяет:
Сертификаты ВНО или НМТ не обязательны. Если нет паспорта - достаточно свидетельства о рождении. Экзамены (собеседования) можно проходить онлайн.
Абитуриентам нужно для поступления:
Для тех, кто не имеет украинского аттестата, нужно сдать:
Для поступления в колледж - один экзамен или собеседование.
Минимальный набор:
Для университетов:
Для колледжей:
С 3 июля началась регистрация на собеседования и творческие конкурсы.
Для поступающих с ВОТ в Украине предусмотрены следующие льготы:
Документы можно подать в электронном виде. Подписать договор можно онлайн (с КЭП или без).
Напомним, в Украине стартовали вступительные творческие конкурсы для абитуриентов на творческие специальности. Регистрация продолжается: до 10 июля - для участия в конкурсе на бюджет, до 25 июля - на контракт. В некоторых вузах количество мест на сессиях ограничено, поэтому лучше не медлить. Подать заявку можно через личный кабинет абитуриента. Результаты оценивают до следующего дня после конкурса, а программы и графики публикуют на сайтах вузов.
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