Спрощений вступ-2025: як абітурієнтам з ТОТ без НМТ потрапити в українські виші
Україна гарантує абітурієнтам з тимчасово окупованих територій (ТОТ) безпечний і безкоштовний вступ до закладів вищої освіти. Для них діє спрощена процедура, з анонімністю, підтримкою та можливістю скласти іспити дистанційно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України.
Хто має право на спрощений вступ
Подати документи за особливою процедурою можуть ті, хто:
- проживає або прописаний на ТОТ чи в населених пунктах, де ведуться бойові дії;
- виїхав з таких територій після 1 січня 2025 року;
- має підтвердження фактичного проживання на таких територіях у період з 1 червня до 30 вересня 2025 року.
Це стосується мешканців Криму, Севастополя, частин Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської, Харківської та Миколаївської областей.
Деталі вступу
Для абітурієнтів діє квота-2, яка дозволяє:
- вступати на бюджет;
- складати мінімум вступних випробувань;
- подавати документи онлайн або особисто;
- користуватися підтримкою освітніх центрів "Крим-Україна" або "Донбас-Україна".
Сертифікати ЗНО чи НМТ не обов’язкові. Якщо немає паспорта - достатньо свідоцтва про народження. Іспити (співбесіди) можна проходити онлайн.
Абітурієнтам потрібно для вступу:
- обрати ЗВО або коледж;
- звернутись до освітнього центру (контакти - на сайтах закладу та МОН);
- подати документи - онлайн або особисто;
- пройти вступні випробування.
Для тих, хто не має українського атестата, потрібно скласти:
- українську мову та історію - у школі (уповноваженому закладі);
- математику й предмет на вибір - у ЗВО, співбесіда або тест.
Для вступу до коледжу - один іспит або співбесіда.
Необхідні документи
Мінімальний набір:
- заява;
- документ, що посвідчує особу (паспорт або свідоцтво про народження);
- 4 фото 3×4;
- документ про освіту (за наявності) або довідка про річне оцінювання;
- сертифікат ЗНО або НМТ - за бажанням.
Терміни вступної кампанії
Для університетів:
- Бюджет: 19 липня - 1 серпня (до 18:00);
- Контракт: 19 липня - 23 вересня.
Для коледжів:
- Бюджет: 1 - 23 липня;
- Контракт: 24 липня - 30 вересня.
З 3 липня почалась реєстрація на співбесіди та творчі конкурси.
Пільги для вступників з ТОТ
Для вступників з ТОТ в Україні передбачені такі пільги:
- проживання в гуртожитку;
- допомога з документами;
- анонімність у рейтингах;
- можливість подати документи дистанційно;
- стипендія (соціальна або академічна).
Документи можна подати в електронному вигляді. Підписати договір можна онлайн (із КЕП або без).
Нагадаємо, в Україні стартували вступні творчі конкурси для абітурієнтів на творчі спеціальності. Реєстрація триває: до 10 липня - для участі в конкурсі на бюджет, до 25 липня - на контракт. У деяких вишах кількість місць на сесіях обмежена, тож краще не зволікати. Подати заявку можна через особистий кабінет вступника. Результати оцінюють до наступного дня після конкурсу, а програми та графіки публікують на сайтах ЗВО.
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