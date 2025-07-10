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Упрощенное поступление-2025: как абитуриентам с ВОТ без НМТ попасть в украинские вузы

Четверг 10 июля 2025 12:13
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Упрощенное поступление-2025: как абитуриентам с ВОТ без НМТ попасть в украинские вузы Фото: Вступительная кампания-2025 в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Украина гарантирует абитуриентам с временно оккупированных территорий (ВОТ) безопасное и бесплатное поступление в учреждения высшего образования. Для них действует упрощенная процедура, с анонимностью, поддержкой и возможностью сдать экзамены дистанционно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство развития общин и территорий Украины.

Кто имеет право на упрощенное поступление

Подать документы по особой процедуре могут те, кто:

  • проживает или прописан на ВОТ или в населенных пунктах, где ведутся боевые действия;
  • выехал из таких территорий после 1 января 2025 года;
  • имеет подтверждение фактического проживания на таких территориях в период с 1 июня по 30 сентября 2025 года.

Это касается жителей Крыма, Севастополя, частей Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Харьковской и Николаевской областей.

Детали поступления

Для абитуриентов действует квота-2, которая позволяет:

  • поступать на бюджет;
  • сдавать минимум вступительных испытаний;
  • подавать документы онлайн или лично;
  • пользоваться поддержкой образовательных центров "Крым-Украина" или "Донбасс-Украина".

Сертификаты ВНО или НМТ не обязательны. Если нет паспорта - достаточно свидетельства о рождении. Экзамены (собеседования) можно проходить онлайн.

Абитуриентам нужно для поступления:

  • выбрать ВУЗ или колледж;
  • обратиться в образовательный центр (контакты - на сайтах заведения и МОН);
  • подать документы - онлайн или лично;
  • пройти вступительные испытания.

Для тех, кто не имеет украинского аттестата, нужно сдать:

  • украинский язык и историю - в школе (уполномоченном учреждении);
  • математику и предмет на выбор - в ЗВО, собеседование или тест.

Для поступления в колледж - один экзамен или собеседование.

Необходимые документы

Минимальный набор:

  • заявление;
  • документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о рождении);
  • 4 фото 3×4;
  • документ об образовании (при наличии) или справка о годовом оценивании;
  • сертификат ВНО или НМТ - по желанию.

Сроки вступительной кампании

Для университетов:

  • Бюджет: 19 июля - 1 августа (до 18:00);
  • Контракт: 19 июля - 23 сентября.

Для колледжей:

  • Бюджет: 1 - 23 июля;
  • Контракт: 24 июля - 30 сентября.

С 3 июля началась регистрация на собеседования и творческие конкурсы.

Льготы для поступающих с ВОТ

Для поступающих с ВОТ в Украине предусмотрены следующие льготы:

  • проживание в общежитии;
  • помощь с документами;
  • анонимность в рейтингах;
  • возможность подать документы дистанционно;
  • стипендия (социальная или академическая).

Документы можно подать в электронном виде. Подписать договор можно онлайн (с КЭП или без).

Напомним, в Украине стартовали вступительные творческие конкурсы для абитуриентов на творческие специальности. Регистрация продолжается: до 10 июля - для участия в конкурсе на бюджет, до 25 июля - на контракт. В некоторых вузах количество мест на сессиях ограничено, поэтому лучше не медлить. Подать заявку можно через личный кабинет абитуриента. Результаты оценивают до следующего дня после конкурса, а программы и графики публикуют на сайтах вузов.

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