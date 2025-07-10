Упрощенное поступление-2025: как абитуриентам с ВОТ без НМТ попасть в украинские вузы

Украина гарантирует абитуриентам с временно оккупированных территорий (ВОТ) безопасное и бесплатное поступление в учреждения высшего образования. Для них действует упрощенная процедура, с анонимностью, поддержкой и возможностью сдать экзамены дистанционно.

Кто имеет право на упрощенное поступление

Подать документы по особой процедуре могут те, кто:

проживает или прописан на ВОТ или в населенных пунктах, где ведутся боевые действия;

выехал из таких территорий после 1 января 2025 года;

имеет подтверждение фактического проживания на таких территориях в период с 1 июня по 30 сентября 2025 года.

Это касается жителей Крыма, Севастополя, частей Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Харьковской и Николаевской областей.

Детали поступления

Для абитуриентов действует квота-2, которая позволяет:

поступать на бюджет;

сдавать минимум вступительных испытаний;

подавать документы онлайн или лично;

пользоваться поддержкой образовательных центров "Крым-Украина" или "Донбасс-Украина".

Сертификаты ВНО или НМТ не обязательны. Если нет паспорта - достаточно свидетельства о рождении. Экзамены (собеседования) можно проходить онлайн.

Абитуриентам нужно для поступления:

выбрать ВУЗ или колледж;

обратиться в образовательный центр (контакты - на сайтах заведения и МОН);

подать документы - онлайн или лично;

пройти вступительные испытания.

Для тех, кто не имеет украинского аттестата, нужно сдать:

украинский язык и историю - в школе (уполномоченном учреждении);

математику и предмет на выбор - в ЗВО, собеседование или тест.

Для поступления в колледж - один экзамен или собеседование.

Необходимые документы

Минимальный набор:

заявление;

документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о рождении);

4 фото 3×4;

документ об образовании (при наличии) или справка о годовом оценивании;

сертификат ВНО или НМТ - по желанию.

Сроки вступительной кампании

Для университетов:

Бюджет: 19 июля - 1 августа (до 18:00);

Контракт: 19 июля - 23 сентября.

Для колледжей:

Бюджет: 1 - 23 июля;

Контракт: 24 июля - 30 сентября.

С 3 июля началась регистрация на собеседования и творческие конкурсы.

Льготы для поступающих с ВОТ

Для поступающих с ВОТ в Украине предусмотрены следующие льготы:

проживание в общежитии;

помощь с документами;

анонимность в рейтингах;

возможность подать документы дистанционно;

стипендия (социальная или академическая).

Документы можно подать в электронном виде. Подписать договор можно онлайн (с КЭП или без).