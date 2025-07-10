Упрощенное поступление-2025: как абитуриентам с ВОТ без НМТ попасть в украинские вузы
Украина гарантирует абитуриентам с временно оккупированных территорий (ВОТ) безопасное и бесплатное поступление в учреждения высшего образования. Для них действует упрощенная процедура, с анонимностью, поддержкой и возможностью сдать экзамены дистанционно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство развития общин и территорий Украины.
Кто имеет право на упрощенное поступление
Подать документы по особой процедуре могут те, кто:
- проживает или прописан на ВОТ или в населенных пунктах, где ведутся боевые действия;
- выехал из таких территорий после 1 января 2025 года;
- имеет подтверждение фактического проживания на таких территориях в период с 1 июня по 30 сентября 2025 года.
Это касается жителей Крыма, Севастополя, частей Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Харьковской и Николаевской областей.
Детали поступления
Для абитуриентов действует квота-2, которая позволяет:
- поступать на бюджет;
- сдавать минимум вступительных испытаний;
- подавать документы онлайн или лично;
- пользоваться поддержкой образовательных центров "Крым-Украина" или "Донбасс-Украина".
Сертификаты ВНО или НМТ не обязательны. Если нет паспорта - достаточно свидетельства о рождении. Экзамены (собеседования) можно проходить онлайн.
Абитуриентам нужно для поступления:
- выбрать ВУЗ или колледж;
- обратиться в образовательный центр (контакты - на сайтах заведения и МОН);
- подать документы - онлайн или лично;
- пройти вступительные испытания.
Для тех, кто не имеет украинского аттестата, нужно сдать:
- украинский язык и историю - в школе (уполномоченном учреждении);
- математику и предмет на выбор - в ЗВО, собеседование или тест.
Для поступления в колледж - один экзамен или собеседование.
Необходимые документы
Минимальный набор:
- заявление;
- документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о рождении);
- 4 фото 3×4;
- документ об образовании (при наличии) или справка о годовом оценивании;
- сертификат ВНО или НМТ - по желанию.
Сроки вступительной кампании
Для университетов:
- Бюджет: 19 июля - 1 августа (до 18:00);
- Контракт: 19 июля - 23 сентября.
Для колледжей:
- Бюджет: 1 - 23 июля;
- Контракт: 24 июля - 30 сентября.
С 3 июля началась регистрация на собеседования и творческие конкурсы.
Льготы для поступающих с ВОТ
Для поступающих с ВОТ в Украине предусмотрены следующие льготы:
- проживание в общежитии;
- помощь с документами;
- анонимность в рейтингах;
- возможность подать документы дистанционно;
- стипендия (социальная или академическая).
Документы можно подать в электронном виде. Подписать договор можно онлайн (с КЭП или без).
Напомним, в Украине стартовали вступительные творческие конкурсы для абитуриентов на творческие специальности. Регистрация продолжается: до 10 июля - для участия в конкурсе на бюджет, до 25 июля - на контракт. В некоторых вузах количество мест на сессиях ограничено, поэтому лучше не медлить. Подать заявку можно через личный кабинет абитуриента. Результаты оценивают до следующего дня после конкурса, а программы и графики публикуют на сайтах вузов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украинав Telegram.