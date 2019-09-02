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Попит на нові автомобілі в Україні побив 19-місячний рекорд

Новини » Суспільство    02.09.2019 - 19:55
Попит на нові автомобілі в Україні побив 19-місячний рекорд
Ілюстративне фото (аutoua.net)

Порівняно з минулим роком попит на нові машини виріс 12,5%

У серпні українці придбали та зареєстрували 8,3 тис. нових легкових автомобілів, що на 12,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтопром".

Повідомляється, що це найкращий для внутрішнього ринку результат за останні 19 місяців.

Найчастіше у серпні українці купували автомобілі французької марки Renault - 1422 шт. Їх продажі зросли на 44% у порівнянні з минулим роком. На 20% зросли продажі японської марки Toyota. Всього в серпні куплено 1175 таких автомобіля. На третьому місці виробник південнокорейських авто KIA, попит на які зріс на 71% до 817 шт. Також зросли продажі марок Skoda і Nissan - 601 та 472 куплених авто відповідно

Також у топ-10 ринку нових легкових авто увійшли: Volkswagen - 453 шт. (+45%); Hyundai - 381 шт. (-16%); Mazda - 232 шт. (-26%); Audi - 219 шт. (+103%); Suzuki – 200 шт. (-28%).

Найбільш продаваним автомобілем серпня став Kia Sportage, який придбали 711 покупців.

Також зазначається, що минулий літній сезон в Україні зареєстровано 22,4 тис. нових легкових машин, що є кращим результатом після 2013 року, коли було придбано 55 тис. нових авто.

Нагадаємо, на початку року учасники ринку прогнозували падіння попиту на нові автомобілі в Україні через масовий продаж "євроблях" у хорошому стані.

Раніше повідомлялося, що попит на електромобілі в Україні зріс на 58%. Лідером у частині легкових електрокарів є Nissan Leaf.

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