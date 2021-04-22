Спрос населения на банковские кредиты вырос до максимума, - НБУ

Как отмечается в обзоре, в текущем раунде опроса банки сохраняли оптимизм в отношении ключевых показателей кредитования на следующие 12 месяцев: 78% опрошенных учреждений ожидают роста корпоративных займов, а 82% - кредитов населению.

Спрос на кредиты населения растет третий квартал подряд. Отдельные крупные банки указали на существенное увеличение спроса на ипотеку, поэтому банки оценили его прирост как самый высокий за всю историю наблюдений. Факторами увеличения спроса респонденты называли прежде всего снижение процентных ставок, улучшение перспектив развития рынка недвижимости и потребительских настроений.

"В следующем квартале респонденты, прежде всего крупные банки ожидают, что спрос на ипотечные кредиты и в дальнейшем будет расти", - говорится в отчете.

Опрос проводился с 19 марта до 9 апреля 2021 года среди кредитных менеджеров 23 банков, доля которых в общем объеме активов банковской системы составляет 88%. Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценками или прогнозами Национального банка Украины.

