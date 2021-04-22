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Попит населення на банківські кредити зріс до максимуму, - НБУ

Автор: Олександр Білоус

Наприкінці І кварталу 2021 року, попри очікування нових карантинних обмежень, банки оптимістично оцінювали перспективи відновлення кредитування. Очікування приросту кредитного портфеля фізичних осіб були найвищі за весь період спостережень (з початку 2015 року).

Про це йдеться в "Опитуванні про умови кредитування" Національного банку України (НБУ) за II квартал 2021 року.

Як зазначається в огляді, у поточному раунді опитування банки зберігали оптимізм стосовно ключових показників кредитування на наступні 12 місяців: 78% опитаних установ очікують зростання корпоративних позик, а 82% - кредитів населенню.

Попит на кредити населення зростає третій квартал поспіль. Окремі великі банки вказали на суттєве збільшення попиту на іпотеку, тому банки оцінили його приріст найвище за всю історію спостережень. Факторами збільшення попиту респонденти називали передусім зниження відсоткових ставок, покращення перспектив розвитку ринку нерухомості та споживчих настроїв.

"У наступному кварталі респонденти, перш за все великі банки, очікують, що попит на іпотечні кредити й надалі зростатиме", - йдеться у звіті.

Опитування проводилося із 19 березня до 9 квітня 2021 року серед кредитних менеджерів 23 банків, частка яких у загальному обсязі активів банківської системи становить 88%. Результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками чи прогнозами Національного банку України.

Зазначимо, за даними НБУ, процентні ставки за новими кредитами банків для населення в березні 2021 року в національній валюті становили 34,4% річних. У порівнянні з лютим ставки знизилися на 0,2 в. п.

Нагадаємо, у лютому 2021 року середньозважена ефективна відсоткова ставка за новими іпотечними кредитами зросла та становила 13,9% на вторинному та 17,1% на первинному ринку.

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