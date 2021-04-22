Попит населення на банківські кредити зріс до максимуму, - НБУ

Як зазначається в огляді, у поточному раунді опитування банки зберігали оптимізм стосовно ключових показників кредитування на наступні 12 місяців: 78% опитаних установ очікують зростання корпоративних позик, а 82% - кредитів населенню.

Попит на кредити населення зростає третій квартал поспіль. Окремі великі банки вказали на суттєве збільшення попиту на іпотеку, тому банки оцінили його приріст найвище за всю історію спостережень. Факторами збільшення попиту респонденти називали передусім зниження відсоткових ставок, покращення перспектив розвитку ринку нерухомості та споживчих настроїв.

"У наступному кварталі респонденти, перш за все великі банки, очікують, що попит на іпотечні кредити й надалі зростатиме", - йдеться у звіті.

Опитування проводилося із 19 березня до 9 квітня 2021 року серед кредитних менеджерів 23 банків, частка яких у загальному обсязі активів банківської системи становить 88%. Результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками чи прогнозами Національного банку України.

