Ставки по ипотеке снижаются: под какой процент можно взять кредит на жилье

В январе 2021 года средневзвешенная эффективная процентная ставка по новым ипотечным кредитам несколько снизилась и составила 13,8% на вторичном и 15,9% на первичном рынке. Эффективные ставки включают в себя номинальную, а также все сопутствующие расходы заемщиков и рассчитываются на весь срок кредита.

По данным НБУ, год назад, в декабре 2020 года, ставки по ипотеке составляли 14% на вторичном и 16,9% на первичном.

Результаты опроса показали, что вторичный рынок продолжает существенно преобладать по количеству и по объему кредитования. Доля заключенных ипотечных договоров на покупку жилья на вторичном рынке составляла около 82% по объему от всех новых выдач.

Опрос банков свидетельствует, что рынок ипотечного кредитования очень концентрирован. Более 85% новых договоров(278 млн грн) заключили пять банков.