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Ставки по ипотеке снижаются: под какой процент можно взять кредит на жилье

Новина українською → Украина, Суббота 13 марта 2021 10:45
Ставки по ипотеке снижаются: под какой процент можно взять кредит на жилье Фото: Жилой дом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В январе 2021 года средневзвешенная эффективная процентная ставка по новым ипотечным кредитам несколько снизилась и составила 13,8% на вторичном и 15,9% на первичном рынке. Эффективные ставки включают в себя номинальную, а также все сопутствующие расходы заемщиков и рассчитываются на весь срок кредита.

Об этом свидетельствуют данные опроса Национального банка Украины (НБУ), проведенного среди коммерческих банков.

По данным НБУ, год назад, в декабре 2020 года, ставки по ипотеке составляли 14% на вторичном и 16,9% на первичном.

Результаты опроса показали, что вторичный рынок продолжает существенно преобладать по количеству и по объему кредитования. Доля заключенных ипотечных договоров на покупку жилья на вторичном рынке составляла около 82% по объему от всех новых выдач.

Опрос банков свидетельствует, что рынок ипотечного кредитования очень концентрирован. Более 85% новых договоров(278 млн грн) заключили пять банков.

Ставки по ипотеке снижаются: под какой процент можно взять кредит на жилье

Как сообщало РБК-Украина, в январе 2021 года в Украине было выдано 444 ипотечных кредита на общую сумму 326 млн гривен. Против января 2020 года объем новой ипотеки увеличился на 85%.

Напомним, в декабре 2020 года средневзвешенная эффективная процентная ставка по новым ипотечным кредитам на вторичном рынке составляла 14%, на первичном - 16,9%. Год назад, в декабре 2019 года, ставки по ипотеке составляли 20,6% на вторичном и 21,5% на первичном.

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