Спроби заходу ДРГ зменшились, але загроза залишається, - ДПСУ

"Хоч активності ворожих диверсійно-розвідувальних груп та спроб їхнього заходу на нашу територію значно менше, ніж це було раніше, але для всіх прикордонних напрямків загроза залишається, і ми фіксуємо спроби таких заходів", - заявив Демченко.

За його словами, Сили оборони розумію загрозу від ДРГ й використовують різноманітні засоби для стеження за місцевістю й запобігання спробам ворога проникнути на територію України. Зокрема воїни використовують безпілотні літальні апарати (БпЛА), щоб вчасно викривати наміри окупантів.

"Окрім того, щоб встановити, де знаходяться наші воїни, де і як побудована наша лінія оборони, диверсанти досить часто намагаються замінувати місцевість для того, щоб в подальшому наші захисники зазнали ураження від цих засобів", - додав він.