UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Спроби заходу ДРГ зменшились, але загроза залишається, - ДПСУ

Ілюстративне фото: спроби заходу ДРГ зменшились, але загроза залишається (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) та спроби їх заходу зменшились. Водночас загроза для прикордонників залишається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

"Хоч активності ворожих диверсійно-розвідувальних груп та спроб їхнього заходу на нашу територію значно менше, ніж це було раніше, але для всіх прикордонних напрямків загроза залишається, і ми фіксуємо спроби таких заходів", - заявив Демченко. 

За його словами, Сили оборони розумію загрозу від ДРГ й використовують  різноманітні засоби для стеження за місцевістю й запобігання спробам ворога проникнути на територію України. Зокрема воїни використовують безпілотні літальні апарати (БпЛА), щоб вчасно викривати наміри окупантів. 

"Окрім того, щоб встановити, де знаходяться наші воїни, де і як побудована наша лінія оборони, диверсанти досить часто намагаються замінувати місцевість для того, щоб в подальшому наші захисники зазнали ураження від цих засобів", - додав він.  

Ситуація на фронті

Як відзначав в кінці 2024-го Демченко, російські окупанти намагаються розширити зону впливу у Харківській області. Водночас на той момент активність ворожих ДРГ вже поступово зменшувалась.

Тим часом росіяни активізували штурми на кількох напрямках. Детальніше про те, чого очікувати на фронті у 2025 році - в матеріалі РБК-Україна "Чи зможе Україна найближчим часом стабілізувати фронт і що буде далі з війною".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДПСУВійна в Україні