Попытки захода ДРГ уменьшились, но угроза остается, - ГПСУ

"Хотя активности вражеских диверсионно-разведывательных групп и попыток их захода на нашу территорию значительно меньше, чем это было раньше, но для всех приграничных направлений угроза остается, и мы фиксируем попытки таких мероприятий", - заявил Демченко.

По его словам, Силы обороны понимаю угрозу от ДРГ и используют различные средства для слежения за местностью и предотвращения попыток врага проникнуть на территорию Украины. В частности воины используют беспилотные летательные аппараты (БпЛА), чтобы вовремя разоблачать намерения оккупантов.

"Кроме того, чтобы установить, где находятся наши воины, где и как построена наша линия обороны, диверсанты довольно часто пытаются заминировать местность для того, чтобы в дальнейшем наши защитники получили поражение от этих средств", - добавил он.