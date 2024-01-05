Спроби втечі з України часто закінчуються трагедією: прикордонники попередили ухилянтів

Спроби військовозобов'язаних українців незаконно перетнути кордон можуть закінчитися трагедією. Зокрема, вже відомо про кілька десятків тих, хто потонув у річці Тиса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України в Telegram .

Прикордонники зазначають, що українці часто йдуть на шалений та невиправданий ризик у спробах незаконно втекти з країни. Це часто призводить до трагедії.

"Краще не випробовувати долю і не надихатися чиєюсь розповідю про "вдалі подорожі через кордон", - зазначають у ДПСУ.

За офіційними даними, лише за 2023 рік у річці Тиса потонули близько 20 чоловіків. І це ті, чиї тіла удалося знайти.

Виїзд за кордон

Нагадаємо, в Україні з початку повномасштабного вторгнення росіян діє військовий стан та оголошено мобілізацію. У зв'язку з цим чоловікам призовного віку заборонено виїзд за кордон. Також влада передбачила низку винятків.

Військовозобов'язані чоловіки вже неодноразово намагалися незаконно перетинати кордон для ухилення від мобілізації.

Наприклад, нещодавно українські прикордонники зловили групу ухилянтів, які намагалися втекти з України до Угорщини на надувному човні.

Також у квітні СБУ розкрила схему для ухилянтів. Їм надавали гідрокостюми для того, щоб перетнути кордон через річку.