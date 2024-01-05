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Попытки побега из Украины часто заканчиваются трагедией: пограничники предупредили уклонистов

Пятница 05 января 2024 18:32
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Попытки побега из Украины часто заканчиваются трагедией: пограничники предупредили уклонистов Фото: пограничники предупредили уклонистов насчет незаконного пересечения границы (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Иван Носальский

Попытки военнообязанных украинцев незаконно пересечь границу могут закончиться трагедией. В частности, уже известно о нескольких десятках утонувших в реке Тиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Telegram.

Пограничники отмечают, что украинцы часто идут на безумный и неоправданный риск в попытках незаконно сбежать из страны. Это нередко приводит к трагедии.

"Лучше не испытывать судьбу и не вдохновляться чьими-либо рассказами об "удачных путешествиях через границу", - отмечают в ГПСУ.

По официальным данным, только за 2023 год в реке Тиса утонули около 20 мужчин. И это те, чьи тела удалось найти.

Выезд за границу

Напомним, в Украине с начала полномасштабного вторжения россиян действует военное положение и объявлена мобилизация. В связи с этим мужчинам призывного возраста запрещен выезд за границу. Также власти предусмотрели ряд исключений.

Военнообязанные мужчины уже неоднократно пытались незаконно пересекать границу для уклонения от мобилизации.

К примеру, недавно украинские пограничники словили группу уклонистов, которые пытались сбежать из Украины в Венгрию на надувной лодке.

Также в апреле СБУ раскрыла схему для уклонистов. Им предоставляли гидрокостюмы для того, чтобы пересечь границу через реку.

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ДПСУ выезд за границу Мобилизация в Украине
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