Спроби росіян посварити Україну з Польщею провалились, - ISW

Зусилля Росії посварити Україну з її центральноєвропейськими партнерами, в тому числі з Польщею, зазнали невдачі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що російські удари по українській портовій та зерновій інфраструктурі є частиною кампанії, спрямованої на погіршення відносин України з західними сусідами, в тому числі, і з Польщею.

Однак, ці зусилля не є успішними, адже 22 вересня президент Польщі Анджей Дуда пояснив попередню заяву прем'єр-міністра Матеуша Моравецького про те, що їх країна більше не постачатиме зброю Україні. Як виявилось, мова йшла лише про нове озброєння, яке Польща закупає до своєї країни. В іншому ж, вони дотримуватимуться попередніх домовленостей про постачання зброї.

"Нвидке повернення Польщі до своїх зобов’язань щодо України вказує на те, що російська кампанія не є настільки успішною, як, ймовірно, хоче Москва", - зазначили в ISW.

Ключові висновки:

22 вересня українські війська завдали ударів з безпілотників і крилатих ракет по окупованому Криму та суттєво пошкодили штаб командування Чорноморського флоту (ЧФ) РФ у Севастополі.

Російський інформаційний простір привернув увагу до українського удару по Севастополю 22 вересня.

Українські сили просунулися на південь від Бахмута і, як повідомляється, 22 вересня просунулися в західній частині Запорізької області.

21 вересня Міністерство оборони США оголосило про новий пакет допомоги у сфері безпеки, який передбачає надання Україні військового обладнання на 325 мільйонів доларів.

Повідомляється, що США найближчим часом передадуть Україні тактичні ракетні комплекси великої дальності (ATACMS).

Зусилля Росії посилити розбіжності між Україною та її центральноєвропейськими партнерами, схоже, зазнали невдачі, оскільки 22 вересня прем’єр-міністр Польщі Анджей Дуда підтвердив міцність польсько-українських відносин.

Український військовий оперативно спростував заяву Росії про те, що на окупованій Херсонщині діють сили групи "Вагнера".

Повідомляється, що Федеральна служба безпеки Росії (ФСБ) перевіряє високопосадовців Росгвардії щодо їх можливої ​​причетності до заколоту групи "Вагнера" 24 червня.

Російські війська вели наступальні дії в районі Куп’янська, поблизу Бахмута, уздовж лінії Авдіївка-Донецьк, а також на заході Донецької області та, як повідомляється, просунулися в район адміністративного кордону Донецько-Запорізької області.

Повідомляється, що російський уряд планує збільшити витрати на оборону на 4,4 трильйона рублів (46 мільярдів доларів) у 2024 році.

Конфлікт Польщі та України

Навесні цього року Польща та ряд країн Європи ввели ембарго на українське зерно. Спочатку ЄС підтримало цю ініціативу, однак нещодавно вона була скасована. Тим не менш, Польща заявила про продовження заборони в односторонньому порядку, мотивуючи це тим, що їм треба захищати власний аграрний ринок.

А 20 вересня, прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна припинила передавати зброю Україні. Причиною цього є модернізація польської армії.

Пізніше речник уряду Польщі Петро Мюллер, а слідом за ним і Дуда, заявили, що Польща продовжує передавати Україні озброєння за раніше узгодженими контрактами.

Деталі про конфлікт між Польщею і Україною можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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