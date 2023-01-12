Спроби окупантів просунутися в Бахмуті знову зазнали краху, - DeepState

В Донецькій області російські окупанти вчергове провалили спробу просунутися в Бахмуті, при цьому в Соледарі, де українські захисники продовжують тримати оборону, фіксується просування противника.
Про це передає РБК-Україна, посилаючись на дані ресурсу DeepState.
На Бахмутському напрямку точаться бої в районі Кліщіївки. Сили оборони України запобігли черговим спробам російських загарбників просунутися в Бахмуті, і окупанти знову зазнали краху.
"Зафіксовано просування ворога в Соледарі. Ворог тисне на пд-зх околиці Соледару та на Красну Гору. Рекомендуємо очікувати офіційних повідомлень з приводу ситуації в місті та утриматися від теорій і припущень", - йдеться у публікації.
На Авдіївському напрямку війська РФ зібрали сили та розпочали новий наступ на Первомайське.
На Сватівській ділянці фронту продовжуються позиційні бої.
На Запорізькому і Таврійському напрямах - без змін. Також не зафіксовано змін і на півночі країни біля кордону з Білоруссю, куди з РФ було перекинуто черговий ешелон з технікою та особовим складом.
Нагадаємо, що в Соледарі тривають запеклі бої, проте ЗСУ й надалі контролюють ситуацію.
Ще минулого ранку росіяни заявили про нібито "взяття" міста, проте речник Східного угруповання військ Сергій Черевий спростував черговий фейк окупантів.
Додамо, що 11 січня Держприкордонслужба України опублікувала відео, як у Соледарі військові знищили групу "вагнерівців" із великокаліберних кулеметів. Також український солдат розповів CNN про ситуацію у Соледарі.
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