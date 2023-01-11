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Ми тримаємось тут. Український солдат розповів CNN про ситуацію в Соледарі

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Соледар, Середа 11 січня 2023 20:04
Ми тримаємось тут. Український солдат розповів CNN про ситуацію в Соледарі Фото: Український солдат (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Український військовий повідомив, що ситуація у Соледарі дуже складна і наступні 24 години будуть критичними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Тут важко, але ми живіші, ніж будь-хто інший", - заявив журналістам військовий ЗСУ.

Солдат та його товариші залишилися в населеному пункті, але ситуація дуже складна і повідомили, що наступні 24 години або близько того будуть критичними.

Солдат сказав, що якщо найближчі українські частини утримають свої позиції, то його підрозділ зможе безпечно відступити. Він сказав, що росіяни глушать український зв'язок, що надзвичайно ускладнює координацію.

"Незрозуміло, хто наші сусіди, але хтось там є та воює. Жодного зв'язку з ними ми не маємо", - заявив військовий.

Ще вчора голова ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що місто було "захоплено" його найманцями. У Мінобороні РФ заявили, що окупанти "заблокували Соледар із північної та південної частин". Проте військовий ЗСУ заявив, що це хибні твердження.

"Не вірте тому, що вони говорять. Ми тримаємось тут. Хоча практично самостійно. Без командирів", - додав військовий.

Нагадаємо, що захищаючи Соледар, наші воїни не дають ворогу прорвати оборону. Водночас серйозність амбіцій обох сторін покажуть наступні великі операції.

РБК-Україна писало про те, що у Соледарі продовжуються запеклі бої, однак ЗСУ й надалі контролюють ситуацію.

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