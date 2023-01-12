Попытки оккупантов продвинуться в Бахмуте снова потерпели крах, - DeepState

В Донецкой области российские оккупанты в очередной раз провалили попытку продвинуться в Бахмуте, при этом в Соледаре, где украинские защитники продолжают держать оборону, фиксируется продвижение противника.
Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на данные ресурса DeepState.
На Бахмутском направлении продолжаются бои в районе Клещиевки. Силы обороны Украины пресекли очередные попытки российских захватчиков продвинуться в Бахмуте, и оккупанты снова потерпели там крах.
"Зафиксировано продвижение врага в Соледаре. Враг давит на юго-западной окраине Соледара и на Красную Гору. Рекомендуем ожидать официальных сообщений по поводу ситуации в городе и воздержаться от теорий и предположений", - говорится в публикации.
На Авдеевском направлении войска РФ собрали силы и начали новое наступление на первомайское.
На Сватовском участке фронта продолжаются позиционные бои.
На Запорожском и Таврическом направлениях - без изменений. Также не зафиксированы изменения и на севере страны около границы с Беларусью, куда из РФ был переброшен очередной эшелон с техникой и личным составом.
Напомним, что в Соледаре продолжаются ожесточенные бои, однако ВСУ и дальше контролируют ситуацию.
Еще прошлым утром россияне заявили о якобы "взятии" города, однако спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый опроверг очередной фейк оккупантов.
Добавим, что 11 января Госпогранслужба Украины опубликовала видео, как в Соледаре военные уничтожили группу "вагнеровцев" из крупнокалиберных пулеметов. Также украинский солдат рассказал CNN о ситуации в Соледаре.
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