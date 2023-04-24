Спроби Макрона залучити Китай для посередництва у війні провалюються, - Bloomberg

Нагадаємо, посол Китаю у Франції Лу Шайе поставив під сумнів суверенітет колишніх радянських держав. Це викликало бурхливу реакцію в Європі, особливо у країнах колишнього радянського блоку - Естонії, Латвії та Литві.

Видання наголошує, що такі скандальні висловлювання б'ють по стратегії Макрона щодо посередництва Китай у врегулюванні війни в Україні.

Зазначається, що самостійні кроки Макрона, які були зроблені без попередніх консультацій, викликали критику в Європі та США. Джерела, близькі до Білого дому, наголосили у коментарі видання, що адміністрація Джо Байдена роздратована "фрілансом Макрона у делікатному дипломатичному питанні без консультацій із союзниками".

Нагадаємо, президент Франції просить Китай допомогти розпочати переговори між країною та Росією.

Крім того, у Китаї заявили, що підтримують мирний план Франції щодо України при посередництві Пекіна.

Проте далеко не всі країни ЄС підтримують позицію Макрона щодо посередництва Китаю.

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