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Спроби Макрона залучити Китай для посередництва у війні провалюються, - Bloomberg

Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Спроби президента Франції Еммануеля Макрона залучити Китай як посередника у війні Росії проти України провалюються. Заяви китайського дипломата завдали ще одного удару по стратегії французького лідера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Нагадаємо, посол Китаю у Франції Лу Шайе поставив під сумнів суверенітет колишніх радянських держав. Це викликало бурхливу реакцію в Європі, особливо у країнах колишнього радянського блоку - Естонії, Латвії та Литві.

Видання наголошує, що такі скандальні висловлювання б'ють по стратегії Макрона щодо посередництва Китай у врегулюванні війни в Україні.

Зазначається, що самостійні кроки Макрона, які були зроблені без попередніх консультацій, викликали критику в Європі та США. Джерела, близькі до Білого дому, наголосили у коментарі видання, що адміністрація Джо Байдена роздратована "фрілансом Макрона у делікатному дипломатичному питанні без консультацій із союзниками".

Нагадаємо, президент Франції просить Китай допомогти розпочати переговори між країною та Росією.

Крім того, у Китаї заявили, що підтримують мирний план Франції щодо України при посередництві Пекіна.

Проте далеко не всі країни ЄС підтримують позицію Макрона щодо посередництва Китаю.

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Еммануель МакронФранціяКитайВійна в УкраїніРосійська Федерація