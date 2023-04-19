Китай підтримав намір Макрона представити мирний план щодо України та РФ

У МЗС Китаю відреагували на ініціативу президента Франції Еммануеля Макрона щодо мирного плану, який передбачає переговори між Україною та РФ. Там заявили, що підтримують європейську сторону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника МЗС Китаю Вана Веньбіня, якого цитує The Paper.

"Китай підтримує європейську сторону у сприянні якнайшвидшому відновленню мирних переговорів на основі власних фундаментальних і довгострокових інтересів, враховуючи обґрунтовані занепокоєння всіх сторін, а також розбудовуючи збалансовану, ефективну та стійку рамки європейської безпеки", - заявив Веньбінь.

За його словами, "позиція Китаю з українського питання завжди була зрозумілою", а документ із викладом позиції Китаю щодо політичного врегулювання щодо війни РФ проти України нібито "містить всебічне та систематичне роз'яснення".

Веньбінь додав, що під час візиту президента Макрона до Китаю глави двох держав провели докладний обмін думками з цього приводу.

"Як наголосив Сі Цзіньпін, панацеї для виходу із кризи не існує. Усі сторони повинні починати з себе, зміцнювати взаємну довіру та створити умови для припинення війни та мирних переговорів", - сказав представник китайського МЗС.

План Макрона

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що президент Франції Еммануель Макрон звернувся до Китаю з планом, який, на його думку, потенційно може призвести до початку переговорів між Росією та Україною. І цьому, на його думку, може посприяти Пекін.

Французька стратегія передбачає переговори вже цього літа, "якщо все піде добре".

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