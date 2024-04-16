Спроба замаху на Прокудіна: в СБУ розкрили подробиці справи

Що сталось

Для збору інформації зрадник видавав себе за таксиста, а в автомобілі встановив прихований відеореєстратор. Зокрема він намагався отримати "необхідну" інформацію під час розмови зі своїми пасажирами. Після цього усі дані він передавав через месенджер ворогу для підготовки прицільних ударів по місту, із застосування артилерії та дронів-камікадзе. Співробітники СБУ завчасно викрили зрадника та зірвали плани терористів.

Під час розслідування з'ясувалось, що зрадник причетний до спроби замаху на голову Херсонської обласної військової адміністрації.

Фото: СБУ розповіла подробиці справи щодо замаху на Прокудіна (t.me/SBUkr)

"Встановлено, що саме за координатами та "підказками" агента окупанти намагались поцілити по автомобілю посадовця російським FPV-дроном. Безпілотник був оснащений пострілом до ручного протитанкового гранатомета РПГ-7, що мав підірвати транспортний засіб, в якому перебував посадовець", - розповідає СБУ.

Завдяки співробітникам СБУ й українським захисникам дрон було нейтралізовано.

Що загрожує зраднику

Зрадником виявився 55-річний місцевий житель, який дистанційно працював на російську спецслужбу через знайомого. Особу останнього також було встановлено.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне.

Спроба нападу на Прокудіна

Про те, що на Прокудіна було вчинено замах, повідомив голова СБУ Василь Малюк. Під час виступу на Конгресі місцевих та регіональних рад він розповів, що його організував житель Херсона, який співпрацював з окупантами.

Як відзначав особисто Прокудін, це була не перша спроба замаху.