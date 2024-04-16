Попытка покушения на Прокудина: в СБУ раскрыли подробности дела

Что случилось

Для сбора информации предатель выдавал себя за таксиста, а в автомобиле установил скрытый видеорегистратор. В частности он пытался получить "необходимую" информацию во время разговора со своими пассажирами. После этого все данные он передавал через мессенджер врагу для подготовки прицельных ударов по городу, с применением артиллерии и дронов-камикадзе. Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили предателя и сорвали планы террористов.

В ходе расследования выяснилось, что предатель причастен к попытке покушения на главу Херсонской областной военной администрации.

Фото: СБУ рассказала подробности дела о покушении на Прокудина (t.me/SBUkr)

"Установлено, что именно по координатам и "подсказкам" агента оккупанты пытались попасть по автомобилю чиновника российским FPV-дроном. Беспилотник был оснащен выстрелом к ручному противотанковому гранатомету РПГ-7, который должен был взорвать транспортное средство, в котором находился чиновник", - рассказывает СБУ.

Благодаря сотрудникам СБУ и украинским защитникам дрон был нейтрализован.

Что грозит предателю

Предателем оказался 55-летний местный житель, который дистанционно работал на российскую спецслужбу через знакомого. Личность последнего также была установлена.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит пожизненное заключение.

Попытка нападения на Прокудина

О том, что на Прокудина было совершено покушение, сообщил глава СБУ Василий Малюк. Во время выступления на Конгрессе местных и региональных советов он рассказал, что его организовал житель Херсона, который сотрудничал с оккупантами.

Как отмечал лично Прокудин, это была не первая попытка покушения.