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СБУ запобігла замаху на Прокудіна: Малюк розповів деталі операції

Херсон, Субота 13 квітня 2024 06:15
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СБУ запобігла замаху на Прокудіна: Малюк розповів деталі операції Фото: голова СБУ Василь Малюк (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Голова СБУ Василь Малюк розповів про запобігання замаху на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Дзеркала Тижня.

Малюк заявив про це під час засідання Конгресу місцевої та регіональної влади. Херсонець організовував замах разом із ворожими спецслужбами

"Місцевого жителя Херсона було затримано 10 квітня. Він організовував разом із ворожими спецслужбами замах на Прокудіна. З глибини 12 км було запущено новий зразок ворожого fpv-дрону", - сказав Малюк.

Місцевий мешканець корегував вогонь, будучи на місці. Співробітники СБУ його затримали на завершальному етапі замаху. Також співробітникам удалося посадити дрон.

"Безпосередньо на місці візуальне спостереження здійснював цей негідник, він і коригував вогонь по машині Прокудіна. Все це вдалося задокументувати. Його затримано на стадії завершеного замаху. Ворожий дрон, за рахунок наших хлопців, посаджений вчасно", - зазначив Малюк.

Діяльність СБУ

Раніше ми писали, що СБУ викрили ув'язненого агента ФСБ , який після виходу з в'язниці мав допомагати російським ДРГ на півночі України.

Також ми повідомляли, що СБУ проводили обшуки у заступника голови синодального відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ МП протоієрея Миколи Данилевича. Пізніше стало відомо, що йому вручили підозру.

До слова, СБУ та НАБУ затримали заступника голови Запорізької обласної ради, який намагався підкупити директора обласної медичної установи.

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СБУ запобігла замаху на Прокудіна: Малюк розповів деталі операції
СБУ запобігла замаху на Прокудіна: Малюк розповів деталі операції
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