Спроба "загравати до Росії" провалилася: Литва виставила за двері відомого репера з Грузії

Так, під жорсткі санкції потрапив грузинський репер Гіо Піка (Георгій Джіоєв), якому відтепер заборонено переступати кордон Литви щонайменше до 2031 року.

Артист планував зібрати залу у литовській столиці вже 21 березня, проте плани зіпсував його ж "послужной список".

Мер Вільнюса Валдас Бенкунскас та МЗС країни виступили категорично проти візиту артиста, навівши беззаперечні факти:

Кримське минуле: Джіоєв неодноразово виступав в окупованому Криму, порушуючи українські закони та європейські норми.

Бізнес на крові: Навіть після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну репер продовжував активно гастролювати в Росії - зафіксовано щонайменше сім таких виступів.

Маніпуляції не допомогли

Організатори заходу намагалися захистити Гіо Піку, використовуючи досить сумнівний аргумент. Вони наголошували, що артист народився в окупованій Росією Осетії, тому його нібито «не можна вважати прихильником Кремля».

Втім, литовське Міністерство внутрішніх справ ці аргументи відкинуло. Владислав Кондратович, очільник МВС, підписав розпорядження: за «загравання» з агресором — 5 років заборони на в'їзд.

Литва вкотре продемонструвала, що в Європі немає місця для тих, хто легітимізує російську окупацію своїми концертами. Тепер Департамент міграції офіційно включив Джіоєва до списку небажаних осіб, а його європейські гастролі опинилися під великим питанням.