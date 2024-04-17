Попытка вмешательства в выборы ЕС. Бельгия и Чехия призывают к новым санкциям против России

Премьер-министры Бельгии и Чехии Александер Де Кроо и Петр Фиала перед саммитом лидеров ЕС призвали ввести новые санкции против России в связи с попытками страны-агрессора вмешаться в выборы в Европейский парламент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее письмо премьеров, опубликованное в Twitter (X) Александра Де Кроо.

Главы бельгийского и чешского правительств подчеркнули, что ввиду последних разоблачений российский режим "старается повлиять на будущие европейские выборы и усилить пророссийский нарратив в новом Европарламенте".

Они выразили намерение поднять вопрос российского влияния на встречи лидеров ЕС, потому что "мы просто не можем позволить России сойти с рук такое вопиющее нападение на наши демократические институты и принципы".

"В связи с этим пора ввести новый режим ограничительных мер ЕС, направленный на противодействие злонамеренной деятельности России", - подчеркивают Де Кроо и Фиала.

Кроме того, они отметили, что лидеры ЕС должны изучить, позволяют ли мандаты Европейской прокуратуры и Европейского бюро по борьбе с мошенничеством преследовать это вмешательство в судебном порядке.

"Если это не так, мы не должны исключать расширение этих мандатов, чтобы разрешить такое преследование в будущем", - добавили премьеры.