Попытка вмешательства в выборы ЕС. Бельгия и Чехия призывают к новым санкциям против России
Премьер-министры Бельгии и Чехии Александер Де Кроо и Петр Фиала перед саммитом лидеров ЕС призвали ввести новые санкции против России в связи с попытками страны-агрессора вмешаться в выборы в Европейский парламент.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее письмо премьеров, опубликованное в Twitter (X) Александра Де Кроо.
Главы бельгийского и чешского правительств подчеркнули, что ввиду последних разоблачений российский режим "старается повлиять на будущие европейские выборы и усилить пророссийский нарратив в новом Европарламенте".
Они выразили намерение поднять вопрос российского влияния на встречи лидеров ЕС, потому что "мы просто не можем позволить России сойти с рук такое вопиющее нападение на наши демократические институты и принципы".
"В связи с этим пора ввести новый режим ограничительных мер ЕС, направленный на противодействие злонамеренной деятельности России", - подчеркивают Де Кроо и Фиала.
Кроме того, они отметили, что лидеры ЕС должны изучить, позволяют ли мандаты Европейской прокуратуры и Европейского бюро по борьбе с мошенничеством преследовать это вмешательство в судебном порядке.
"Если это не так, мы не должны исключать расширение этих мандатов, чтобы разрешить такое преследование в будущем", - добавили премьеры.
Что предшествовало
Напомним, недавно премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что РФ подкупала депутатов Европейского парламента для распространения пропаганды. По его словам, было налажено тесное сотрудничество между бельгийскими и чешскими спецслужбами с целью разгрома российской пропагандистской сети.
Представитель бельгийского премьера рассказал журналистам, что это было сказано в контексте введения Чехией санкций против новостного сайта "Голос Европы". Посредством него также распространялась русская пропаганда.
Так, 27 марта Чехия ввела санкции против бывшего украинского нардепа, предателя Виктора Медведчука. Причиной стала злонамеренная деятельность кума российского диктатора Владимира Путина, которая была связана с компанией "Голос Европы", которая занимается пророссийской пропагандой.
Также чешская служба безопасности сообщила, что Россия влияет на территории государств ЕС и пытается влиять на политические процессы.
Также недавно сообщалось, что прокуратура Бельгии расследует вмешательство России в европейскую политику.
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